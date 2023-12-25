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اليمن: اللجنة الأمنية والعسكرية تؤكد مقتل 3 جنود على يد عناصر تخريبية في (مأرب)

12/25/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 12 (كونا) -- أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة (مأرب) اليمنية مساء اليوم الاثنين مقتل ثلاثة جنود في جريمة قتل وقطع للطرق نفذتها "عناصر تخريبية" في مديرية (مأرب الوادي) أثناء مرورهم بالطريق العام.
وأوضحت اللجنة في بيان أن تلك "العناصر التخريبية" قامت بقتل سائق نقل من عابري السبيل وإحراق شاحنة نقل أخرى لمواطن وتفجير أنبوب النفط بين منطقتي (ريدان) و(صافر) قبل يومين تزامنا مع حملة تحريض تتخادم فيها عدة جهات معادية لأمن واستقرار (مأرب).
وأشارت إلى "أن العناصر الذين يقومون بتلك الأعمال الإجرامية لهم سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية".
ولفتت إلى ما صدر من بيانات عن هؤلاء العناصر للتحريض على العنف والتهيئة لأعمال "إرهابية" ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن معتبرة أن ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع وزيف ادعاءاتهم الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة العامة بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.
وشددت على أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.
وأشادت اللجنة بوعي والتفاف أبناء محافظة (مأرب) وسكانها وقبائلها واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية وتبرؤهم من تلك العناصر التي لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمة لأجندة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
وكان ثلاثة جنود يمنيين قد قتلوا في وقت سابق اليوم الاثنين في كمين نفذه مسلحون لمركبة عسكرية خاصة بنقل الماء لقوات الجيش في المواقع العسكرية المتفرقة بمحافظة (مأرب).
وبالتزامن مع ذلك تشهد المحافظة توترا حرجا بعد تجمعات قبلية مسلحة مستمرة منذ أيام رفضا لقرار حكومي برفع سعر لتر البنزين والديزل من 175 ريالا إلى 400 ريال يمني (الدولار الواحد يعادل 1500 ريال) والمطالبة بالتراجع عن القرار وسط تهديد بالتصعيد. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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