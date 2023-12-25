اليمن: اللجنة الأمنية والعسكرية تؤكد مقتل 3 جنود على يد عناصر تخريبية في (مأرب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 12 (كونا) -- أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة (مأرب) اليمنية مساء اليوم الاثنين مقتل ثلاثة جنود في جريمة قتل وقطع للطرق نفذتها "عناصر تخريبية" في مديرية (مأرب الوادي) أثناء مرورهم بالطريق العام.
وأوضحت اللجنة في بيان أن تلك "العناصر التخريبية" قامت بقتل سائق نقل من عابري السبيل وإحراق شاحنة نقل أخرى لمواطن وتفجير أنبوب النفط بين منطقتي (ريدان) و(صافر) قبل يومين تزامنا مع حملة تحريض تتخادم فيها عدة جهات معادية لأمن واستقرار (مأرب).
وأشارت إلى "أن العناصر الذين يقومون بتلك الأعمال الإجرامية لهم سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية".
ولفتت إلى ما صدر من بيانات عن هؤلاء العناصر للتحريض على العنف والتهيئة لأعمال "إرهابية" ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن معتبرة أن ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع وزيف ادعاءاتهم الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة العامة بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.
وشددت على أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.
وأشادت اللجنة بوعي والتفاف أبناء محافظة (مأرب) وسكانها وقبائلها واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية وتبرؤهم من تلك العناصر التي لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمة لأجندة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
وكان ثلاثة جنود يمنيين قد قتلوا في وقت سابق اليوم الاثنين في كمين نفذه مسلحون لمركبة عسكرية خاصة بنقل الماء لقوات الجيش في المواقع العسكرية المتفرقة بمحافظة (مأرب).
وبالتزامن مع ذلك تشهد المحافظة توترا حرجا بعد تجمعات قبلية مسلحة مستمرة منذ أيام رفضا لقرار حكومي برفع سعر لتر البنزين والديزل من 175 ريالا إلى 400 ريال يمني (الدولار الواحد يعادل 1500 ريال) والمطالبة بالتراجع عن القرار وسط تهديد بالتصعيد. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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