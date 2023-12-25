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السعودية واليابان تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما

12/25/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو اليوم الأثنين الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض.
وقال الفالح في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع سيناقش أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة والتوسع في الشراكة بين البلدين مشيرا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030 قامت بدور فاعل في تطوير الشراكة السعودية اليابانية على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016.
وعلى هامش الاجتماع شهد (منتدى الاستثمار السعودي – الياباني) توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية تناولت قطاعات من أبرزها المياه والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الطاقة والرعاية الصحية والإعلان عن 3 مشاريع رئيسية في مجالات تقنية البناء والسياحة والترفيه.
وتضمنت أعمال المنتدى عددا من العروض التقديمة التي تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الياباني في الشرق الأوسط وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش المنتدى في جلسات حوارية بحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية وقطاع المياه ودور التقنية والابتكار في التطوير وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة مثل (نيوم) والبحر الأحمر و(القدية). (النهاية)

ع ش / ر ج



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