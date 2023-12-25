السعودية واليابان تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو اليوم الأثنين الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض.
وقال الفالح في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع سيناقش أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة والتوسع في الشراكة بين البلدين مشيرا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030 قامت بدور فاعل في تطوير الشراكة السعودية اليابانية على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016.
وعلى هامش الاجتماع شهد (منتدى الاستثمار السعودي – الياباني) توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية تناولت قطاعات من أبرزها المياه والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الطاقة والرعاية الصحية والإعلان عن 3 مشاريع رئيسية في مجالات تقنية البناء والسياحة والترفيه.
وتضمنت أعمال المنتدى عددا من العروض التقديمة التي تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الياباني في الشرق الأوسط وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش المنتدى في جلسات حوارية بحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية وقطاع المياه ودور التقنية والابتكار في التطوير وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة مثل (نيوم) والبحر الأحمر و(القدية). (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN25122023000071011013ID1107656370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.