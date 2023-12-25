موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار حيث أشار الوزير العراقي إلى أن سلطات بلاده تجري تحقيقا على أعلى مستوى بهذا الخصوص.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين في 25 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع إلى 20674 شهيدا وأكثر من 54536 جريحا.
أربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد (داعش) بمطار اربيل شمالي العراق والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بقول إن الاعتداء تسبب بتعطيل عمل المطار وأوقع عددا من الاصابات.
طهران - الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد كبار مستشاريه العسكريين في سوريا إثر قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة دمشق.
عدن - اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة (مأرب) اليمنية تؤكد مقتل ثلاثة جنود في جريمة قتل وقطع للطرق نفذتها "عناصر تخريبية" في مديرية (مأرب الوادي) أثناء مرورهم بالطريق العام.
الجزائر - الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يؤكد استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق ويكشف عن مباشرة اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع كافة الأموال المنهوبة. (النهاية) ر ج
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