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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

12/25/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار حيث أشار الوزير العراقي إلى أن سلطات بلاده تجري تحقيقا على أعلى مستوى بهذا الخصوص.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين في 25 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع إلى 20674 شهيدا وأكثر من 54536 جريحا.

أربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد (داعش) بمطار اربيل شمالي العراق والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بقول إن الاعتداء تسبب بتعطيل عمل المطار وأوقع عددا من الاصابات.

طهران - الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد كبار مستشاريه العسكريين في سوريا إثر قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة دمشق.

عدن - اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة (مأرب) اليمنية تؤكد مقتل ثلاثة جنود في جريمة قتل وقطع للطرق نفذتها "عناصر تخريبية" في مديرية (مأرب الوادي) أثناء مرورهم بالطريق العام.

الجزائر - الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يؤكد استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق ويكشف عن مباشرة اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع كافة الأموال المنهوبة. (النهاية) ر ج

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