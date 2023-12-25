حماس تصف تصريحات نتنياهو حول الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة بالمخطط السخيف

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول (بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان ما ورد على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه في تحقيق أهدافهم، ظاناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

واكدت حماس في بيان صدر الليلة ان الشعب الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه القضية الفلسطينية أو يُبعد فيه الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقدساته.

--(بترا)

ا ش/ح أ

26/12/2023 00:01:21