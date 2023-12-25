حماس تصف تصريحات نتنياهو حول الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة بالمخطط السخيف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الأول (بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان ما ورد على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه في تحقيق أهدافهم، ظاناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية.
واكدت حماس في بيان صدر الليلة ان الشعب الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه القضية الفلسطينية أو يُبعد فيه الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقدساته.
--(بترا)
ا ش/ح أ
26/12/2023 00:01:21
MENAFN25122023000117011021ID1107656366
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