وزيرة التنمية تزور بيت العناية الانسانية التابع لراهبات الصليب في الفحيص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول(بترا) - زارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين بيت العناية الانسانية التابع لراهبات الصليب في الفحيص بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، يرافقها وفد من الوزارة.

وقالت بني مصطفى، إن البهجة والفرح غابت عن الأهل المسيحيين، في الأردن والأراضي المقدسة احترامًا لأرواح الشهداء جراء عدوان غاشم يشن على قطاع غزة، لم يستثنِ الكنائس والمساجد ولم يفرق بين كبير في السن وطفل.

وأطلعت على الخدمات المقدمة للمسنين المنتفعين من خدمات الدار، واستمعت الى ايجاز من مديرة الدار حول الخدمات المقدمة واوضاع كبار السن، وأكدت اهمية تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأكدت اهمية الدور الانساني التي تقوم به الدار، منوهة الى ان هذه الزيارة تأتي لمشاركة كبار السن فرحة العيد.

وأوضحت انه تم تخصيص ما نسبته 10 % من عائدات اليانصيب الخيري لحساب كبار السن لتوفير ميزانية تأخذ صفة الديمومة، مؤكدة ان الوزارة تسعى للتوسع بإنشاء نوادي نهارية لكبار السن وان الجهود الجماعية تعمل على تحقيق ما نصبوا اليه في موضوع كبار السن.

وبينت ان الوزارة بالتعاون مع مجالس المحافظات تعمل على نشر التوعية في إنشاء النوادي النهارية لكبار السن لتخفيف العبء على المراكز والدور الايوائية.

وأشارت إلى ان مهننة العمل الاجتماعي في الوزارة تساعد من يعمل مع فئة كبار السن اداء الدور المطلوب على اكمل وجه وبمنتهى المهنية لما يتمتعوا به من كفاءات وقدرات للتعامل مع هذه الفئة العزيزة علينا من ابناء المجتمع الادرني.

--(بترا)

ح ظ/ح أ

25/12/2023 23:57:05