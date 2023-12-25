وزيرة التنمية تزور بيت العناية الانسانية التابع لراهبات الصليب في الفحيص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول(بترا) - زارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين بيت العناية الانسانية التابع لراهبات الصليب في الفحيص بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، يرافقها وفد من الوزارة.
وقالت بني مصطفى، إن البهجة والفرح غابت عن الأهل المسيحيين، في الأردن والأراضي المقدسة احترامًا لأرواح الشهداء جراء عدوان غاشم يشن على قطاع غزة، لم يستثنِ الكنائس والمساجد ولم يفرق بين كبير في السن وطفل.
وأطلعت على الخدمات المقدمة للمسنين المنتفعين من خدمات الدار، واستمعت الى ايجاز من مديرة الدار حول الخدمات المقدمة واوضاع كبار السن، وأكدت اهمية تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأكدت اهمية الدور الانساني التي تقوم به الدار، منوهة الى ان هذه الزيارة تأتي لمشاركة كبار السن فرحة العيد.
وأوضحت انه تم تخصيص ما نسبته 10 % من عائدات اليانصيب الخيري لحساب كبار السن لتوفير ميزانية تأخذ صفة الديمومة، مؤكدة ان الوزارة تسعى للتوسع بإنشاء نوادي نهارية لكبار السن وان الجهود الجماعية تعمل على تحقيق ما نصبوا اليه في موضوع كبار السن.
وبينت ان الوزارة بالتعاون مع مجالس المحافظات تعمل على نشر التوعية في إنشاء النوادي النهارية لكبار السن لتخفيف العبء على المراكز والدور الايوائية.
وأشارت إلى ان مهننة العمل الاجتماعي في الوزارة تساعد من يعمل مع فئة كبار السن اداء الدور المطلوب على اكمل وجه وبمنتهى المهنية لما يتمتعوا به من كفاءات وقدرات للتعامل مع هذه الفئة العزيزة علينا من ابناء المجتمع الادرني.
--(بترا)
ح ظ/ح أ
25/12/2023 23:57:05
MENAFN25122023000117011021ID1107656365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.