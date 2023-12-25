بوسي تحيى حفلين في رأس السنة بأكتوبر ووسط البلد 31 ديسمبر

MENAFN - Youm7) تحيى المطربة بوسي ، حفلين غنائيين ما بين وسط البلد ومدينة السادس من أكتوبر ضمن حفلات رأس السنة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الشعبية المحببة لدى جمهورها.

وحققت بوسي بأغنيتها الأخيرة "مش شايفنهم" أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهي الأغنية التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

بوسي قدمت آخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

أما في مجال الدراما فقدمت مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل به.