63 عامًا مرت على عرض فيلم أبو الليل لأحمد رمزي وسامية جمال

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 63 عامًا على فيلم "أبو الليل"، حيث عرض لأول مرة في 26 ديسمبر 1960، وجمع الفيلم عددًا من الفنانين.

وفيلم أبو الليل بطولة أحمد رمز وسامية جمال ومحمود المليجى وزيزى البدراوى ومحمد رضا وعدلى كاسب وقدرية كامل وتأليف عدلى المولد وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول أبو الليل شخص غامض يرتدي قناعًا على وجهه ولا أحد يعرف من هو يتحرك بصحبة كلب ويسيطر تمامًا على أهل بلدة ويجعلهم ينفذون ما يأمرهم به مهما كان وذلك بسبب شدة خوفهم منه والوحيدة التي يمكنها أن تتواصل مع أبو الليل متى شاءت هي سامية جمال وذلك بسبب وجود علاقة غرامية بينهما، ويحاول أحمد رمزى بذل كل ما في وسعه لمعرفة من هو أبو الليل وتخليص البلدة من شروره.

وقدم رمزى خلال مشواره الفنى أكثر من 115 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.







