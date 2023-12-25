إيناس كامل متزوجة من نور محمود وإسعاد يونس حماتها فى تيتا زوزو

MENAFN - Youm7) صورت الفنانة إيناس كامل عددًا من المشاهد الأولى في دورها بمسلسل "تيتا زوزو " مع النجمة إسعاد يونس، قبل توقف العمل وتحديد موعد استكماله بعد شهر رمضان المقبل، حيث تجسد إيناس كامل شخصية زوجة الفنان نور محمود وحماتها إسعاد يونس وتشهد الحلقات العديد من المفارقات بين الأزاوج وأبنائهم وكذلك الأحفاد مع جدتهم.

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، بعد شهر رمضان المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق آخر تواصل إيناس كامل تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت الرفاعى" مع المخرج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث خلال أحداثه شخصية "هند" زوجة أمير كرارة، والعمل يشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل، دنيا المصرى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت إيناس كامل فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى،، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.