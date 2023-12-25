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مواهب ذوى القدرات الخاصة في حفل بيانو وغناء عربى بأوبرا دمنهور.. اليوم

12/25/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم يقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدي حسني و تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيًا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع وذلك في السابعة مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.








يبدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية الى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، موتسارت وغيرهم.



ثم يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، المونولوجات وأعمال الطرب منها يا من لعبت به شمول، كيفك أنت، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر؟ الحلو حلو، ناويين، يا أغلى اسم في الوجود، زهرة المدائن، أنا لحبيبي، لولا الملامة، اسلمي يا مصر، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكرى.












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