توقعات عبير فؤاد للأبراج فى 2024.. السرطان نصر وإنجازات

(MENAFN
- Youm7) عادة ينتظر الجميع نهاية آخر العام وبداية عام جديد ليتابع عشاق توقعات الأبراج الفلكي كل جديد من علماء الفلك وتوقعاتهم للأبراج الفلكية في العام الجديد، واستقبال حظوظهم وما قد يتوقعه علماء الفلك عن حياتهم المهنية والعاطفية، وفي تقريرنا التالى تحدثنا عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات أبراج "الثور والجوزاء والسرطان" على الصعيد المهنى والعاطفى.
خبيرة الأبراج
عبير فؤاد برج الثور: مواليد الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو على الصعيد العاطفى
إذا كنت متزوجًا فالقيود العاطفية تؤرق حياتك وقد تجعلك تتمرد على الالتزامات والقوانين الموضوعة من قبل شريك حياتك هذا ما قالته "فؤاد" وتابعت: حاول أن تكون هادئ وتدرس بهدوء قراراتك. أما
إذا كنت خاليا وغير متزوج فهذا العام ستحتاج في أوقات كثيرة إلى اختبار مشاعرك تجاه شخصٍ معين، وقد تتخلى عن بعض من مطالبك، لتتمكن من الوصول لشخص يجذبك أو ببساطة ستشعر بالسعادة خلال أول 5 شهور من العام.
على الصعيد المهني والمالي
وتقول "عبير" سيكون "المشتري" كوكب الحظ في برجك حتى
25 من شهر مايو. غالبًا ستتحقق أهدافك المهنية والمالية، وأمامك الفرص متاحة للحصول على مكافأة كبيرة أو زيادة راتب أو حتى بيع أملاك. ولكن هذا كله بشرط، أن تعمل بمنتهى الدقة لأن كوكب بلوتو ابتداء من 21 يناير يجعلك راغبا في تغيير كل شيء.
لكن حاول أن لا تدع مكان للإحباط. وكن حذرًا جدًا في النصف الثاني من شهر فبراير، وفي منتصف شهر يونيو أيضًا، وخاصة في الشهرين الأخيرين من العام 2024.
قد يكون هناك عدم استقرار فلا داعى للمجازفة"
في هذه الأوقات لن يكون من الحكمة استفزاز شخص أقوى منك، أو تأجيج صراع، أو مقامرة بأموال في البورصة ولكن مع وجود كوكب زحل بمنزل المشروعات طوال العام يحعل هناك أولوية للسلامة، والاستفادة من خبراتك المكتسبة، وكوكب نبتون يمنحك بصيرة في خياراتك. اطمئن.
برج الجوزاء: مواليد الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو على الصعيد العاطفي
تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج لأصحاب برج الجوزاء إذا كنت متزوجا وكان بينك وبين شريك حياتك توافق واستقرار سيجمعك هذا العام بشريك حياتك مواقف مثيرة ومشاعر متأججة.
أما إذا كنت خاليا، يعد شهر أبريل هو شهر الحب تجمع فيه كل الدوافع والرغبة في الحب، حيث أنك تمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك. وقد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء للأبد.
على الصعيد المهني والمالي
أما على الصعيد المهنى والمالى فتقول "عبير" أن
"زحل" و"نبتون" يكونان
معاكسان ويضعان الضغوط على عاتقك بشكل واضح، ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت. ولكن مع ذلك من 21 يناير: "بلوتو" سيكون بمنزل الحظ، ومن 26 مايو: "المشتري" سيكون في برجك.
وبالتالي ستتمكن أخيرًا من التقدم في بيئة صحية، وخلال السنوات المقبلة،
باختصار، "بلوتو" سيعطيك دفعة لتغيرك ولتتطويرك في الاتجاه الصحيح، لكن ضربة الحظ الحقيقية لعام 2024 ستكون مع دخول كوكب الحظ المشتري في برجك ابتداء من 26 مايو ستفتح الأبواب، وتخلق الفرص العديدة. وفي آخر شهرين من العام أيضًا .
برج السرطان: مواليد الفترة من 22 يونيو إلي 22 يوليو على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا ستقفل بابك في وجه المزعجين، المهم أن تستمتع وتسعد بحياتك الزوجية، فقط في أول العام وآخره عليك أن تنتبه لأهمية التوافق والتواصل بحُب مع شريك حياتك. نصائح روتها عبير فؤاد خبير الأبراج عن توقعاتها لبرج السرطان لعام 2024 وتابعت.
أما إذا كنت خاليا هذا العام، عليك أن تسمع فقط لقلبك ومشاعرك جيدًا لديك استعداد للدخول في تجربة حب جميلة، حتى لو كانت خارج الصندوق.
على الصعيد المهني والمال
وتابعت "فؤاد" هناك بعض الإحباطات التي قد تشعر بها إلا أن بداية هذا العام تضم بعض النجاحات، مثل مكافأة، وسيساعدك زحل ونبتون على مشاركة أفكارك، وترسيخ ما حققته بالفعل. نجاحك مدعوم أيضا بأورانوس والمشتري وذلك يضمن لك النصر خاصة إلى 25 مايو. ومن هنا، فإن بقية العام يدور حول الإنجازات التي تعود بالنفع على عملك ومشاريعك، فقط ابتداء من 20 مايو: حافظ على الكتمان والتواضع.
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