توقعات عبير فؤاد للأبراج فى 2024.. السرطان نصر وإنجازات

MENAFN - Youm7) عادة ينتظر الجميع نهاية آخر العام وبداية عام جديد ليتابع عشاق توقعات الأبراج الفلكي كل جديد من علماء الفلك وتوقعاتهم للأبراج الفلكية في العام الجديد، واستقبال حظوظهم وما قد يتوقعه علماء الفلك عن حياتهم المهنية والعاطفية، وفي تقريرنا التالى تحدثنا عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات أبراج "الثور والجوزاء والسرطان" على الصعيد المهنى والعاطفى.

خبيرة الأبراجعبير فؤاد برج الثور: مواليد الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو على الصعيد العاطفى

إذا كنت متزوجًا فالقيود العاطفية تؤرق حياتك وقد تجعلك تتمرد على الالتزامات والقوانين الموضوعة من قبل شريك حياتك هذا ما قالته "فؤاد" وتابعت: حاول أن تكون هادئ وتدرس بهدوء قراراتك. أما

إذا كنت خاليا وغير متزوج فهذا العام ستحتاج في أوقات كثيرة إلى اختبار مشاعرك تجاه شخصٍ معين، وقد تتخلى عن بعض من مطالبك، لتتمكن من الوصول لشخص يجذبك أو ببساطة ستشعر بالسعادة خلال أول 5 شهور من العام.

على الصعيد المهني والمالي

وتقول "عبير" سيكون "المشتري" كوكب الحظ في برجك حتى

25 من شهر مايو. غالبًا ستتحقق أهدافك المهنية والمالية، وأمامك الفرص متاحة للحصول على مكافأة كبيرة أو زيادة راتب أو حتى بيع أملاك. ولكن هذا كله بشرط، أن تعمل بمنتهى الدقة لأن كوكب بلوتو ابتداء من 21 يناير يجعلك راغبا في تغيير كل شيء.

لكن حاول أن لا تدع مكان للإحباط. وكن حذرًا جدًا في النصف الثاني من شهر فبراير، وفي منتصف شهر يونيو أيضًا، وخاصة في الشهرين الأخيرين من العام 2024.

قد يكون هناك عدم استقرار فلا داعى للمجازفة"



في هذه الأوقات لن يكون من الحكمة استفزاز شخص أقوى منك، أو تأجيج صراع، أو مقامرة بأموال في البورصة ولكن مع وجود كوكب زحل بمنزل المشروعات طوال العام يحعل هناك أولوية للسلامة، والاستفادة من خبراتك المكتسبة، وكوكب نبتون يمنحك بصيرة في خياراتك. اطمئن.

برج الجوزاء: مواليد الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو على الصعيد العاطفي

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج لأصحاب برج الجوزاء إذا كنت متزوجا وكان بينك وبين شريك حياتك توافق واستقرار سيجمعك هذا العام بشريك حياتك مواقف مثيرة ومشاعر متأججة.

أما إذا كنت خاليا، يعد شهر أبريل هو شهر الحب تجمع فيه كل الدوافع والرغبة في الحب، حيث أنك تمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك. وقد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء للأبد.

على الصعيد المهني والمالي

أما على الصعيد المهنى والمالى فتقول "عبير" أن

"زحل" و"نبتون" يكونان

معاكسان ويضعان الضغوط على عاتقك بشكل واضح، ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت. ولكن مع ذلك من 21 يناير: "بلوتو" سيكون بمنزل الحظ، ومن 26 مايو: "المشتري" سيكون في برجك.

وبالتالي ستتمكن أخيرًا من التقدم في بيئة صحية، وخلال السنوات المقبلة،

باختصار، "بلوتو" سيعطيك دفعة لتغيرك ولتتطويرك في الاتجاه الصحيح، لكن ضربة الحظ الحقيقية لعام 2024 ستكون مع دخول كوكب الحظ المشتري في برجك ابتداء من 26 مايو ستفتح الأبواب، وتخلق الفرص العديدة. وفي آخر شهرين من العام أيضًا .

برج السرطان: مواليد الفترة من 22 يونيو إلي 22 يوليو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ستقفل بابك في وجه المزعجين، المهم أن تستمتع وتسعد بحياتك الزوجية، فقط في أول العام وآخره عليك أن تنتبه لأهمية التوافق والتواصل بحُب مع شريك حياتك. نصائح روتها عبير فؤاد خبير الأبراج عن توقعاتها لبرج السرطان لعام 2024 وتابعت.

أما إذا كنت خاليا هذا العام، عليك أن تسمع فقط لقلبك ومشاعرك جيدًا لديك استعداد للدخول في تجربة حب جميلة، حتى لو كانت خارج الصندوق.

على الصعيد المهني والمال

وتابعت "فؤاد" هناك بعض الإحباطات التي قد تشعر بها إلا أن بداية هذا العام تضم بعض النجاحات، مثل مكافأة، وسيساعدك زحل ونبتون على مشاركة أفكارك، وترسيخ ما حققته بالفعل. نجاحك مدعوم أيضا بأورانوس والمشتري وذلك يضمن لك النصر خاصة إلى 25 مايو. ومن هنا، فإن بقية العام يدور حول الإنجازات التي تعود بالنفع على عملك ومشاريعك، فقط ابتداء من 20 مايو: حافظ على الكتمان والتواضع.