4 وصفات طبيعية مختلفة لإزالة النمش والحصول على بشرة نضرة

MENAFN - Youm7) الجميع يريد بشرة خالية من العيوب، صافية، حيث يفتقر الكثير منا بشرة صافية بشكل طبيعي، ولحسن الحظ هناك عدة وصفات طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من النمش على البشرة، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن فعالية هذه الوصفات قد تختلف من شخص لآخر، إليكِ سيدتى أربع وصفات طبيعية ساعد في تقليل ظهور النمش كما ذكرها موقع "healthwire"







عصير الليمون والعسل

يعتبر عصير الليمون مفيدًا في تفتيح البقع الداكنة على البشرة، بينما يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والتهيج، قومى بمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم ضعي الخليط على النمش لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.







ماء الورد وعصير الليمون

يُعتقد أن ماء الورد له خصائص مهدئة ومفتحة للبشرة، في حين أن عصير الليمون يساعد في تقليل التصبغات. قومى بمزج مقدار متساوٍ من ماء الورد وعصير الليمون في وعاء، ثم استخدمي قطعة قطنية لتطبيق الخليط على النمش. اتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. يُمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم.







خل التفاح

يُعتقد أن خل التفاح يحتوي على خصائص مفتحة للبشرة ومقشرة طبيعية. قومى بمزج كمية متساوية من خل التفاح وماء الورد، ثم استخدم قطعة قطنية لتطبيق الخليط على النمش. اتركه لمدة 5-10 دقائق ثم اغسلي وجهك جيدًا. يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم، وتجنبي استخدامها إذا كانت بشرتك حساسة أو متهيجة.











معجون الكركم والحليب

يُعتقد أن الكركم له خصائص مضادة للأكسدة ومفتحة للبشرة، بينما يحتوي الحليب على مركبات تقلل من تصبغ الجلد. قومى بمزج ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب للحصول على معجون. ضعي المعجون على النمش واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. يُمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفات طبيعة لإزالة النمش

يرجى ملاحظة أنه قد يستغرق بعض الوقت لرؤية النتائج وتحقيق تقليل في ظهور النمش باستخدام هذه الوصفات الطبيعية. من الأهمية بمكان الاستمرار في استخدام الوصفات بانتظام والحفاظ على نظام روتيني للعناية بالبشرة للحصول على أفضل النتائج.