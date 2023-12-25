ماذا لو عاد معتذرًا.. 4 نصائح مهمة تساعدك على البداية

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من المشكلات التي قد تحدث بين الشريكين في فترة الخطوبة، ما يستدعي فسخ هذه الخطوبة ، فماذا لو أراد الخطيب الرجوع لخطيبته مرة أخرى؟، أحيانًا نصادف بمواقف كثير وسماع جملة: "ماذا لو عاد معتذرًا، لذا تواصل "اليوم السابع" مع ريهام عبد الرحمن الاستشاري الأسري والباحثة في الصحة النفسية بجامعة القاهرة، معرفة ماذا لو عاد معتذرًا وما يجب أن يحدث.

ماذا لو عاد معتذرا ماذا لو عاد معتذرًا بداية أول خطوة هي المصارحة

يجب على الفتاة مصارحة نفسها بالأخطاء والعيوب التي تم ارتكابها في فترة الخطوبة بينها وبين شريك الحياة، أيضا أن تصارح نفسها بعيوبها، فلابد أن تقف على هذه العيوب وتدرك مميزاتها وعيوبها حتى تستطيع تقييم هذه العلاقة واتخاذ القرار بالرجوع أو عدمه.

الاضطرابات السلوكية

أيضا من ضمن الأشياء التي يجب التفكير بها هو حرص الفتاة على ألا يكون أي اضطرابات سلوكية، فقد يعاني الخطيب السابق من بعض الإضطرابات السلوكية، كإصابته بالاكتئاب أو اضطراب أو الغيرة المرضية أو حب التملك والسيطرة، في مثل هذه الأمور لابد من اتخاذ قرار بعدم الرجوع إليه مرة أخرى حرصا على سلامتها النفسية في فترة الزواج وحرصا على عدم انتهاء العلاقة قبل أن تبدأ.

التأكد من عدم تدخل الأهل

أيضًا من الأشياء التي لابد أن تأخذها الفتاة في الحسبان، أيضًا التأكد من عدم تدخل الأهل، ألا يكون الأهل وراء فسخ الخطوبة في المرة السابقة، فتدخل الأهل في الحياة الزوجية هو إنذار بالخطر وإنذار بدخول الخلافات الزوجية، ووجود مؤشر خطر بإنهاء هذه العلاقة الزوجية، ومنع الاستقرار الأسري فيما بينهم

عدم الحديث عن المشاعر فترة البعد

أيضًا من الخطوات الهامة والتي تحسب للفتاة، هو عدم التحدث باستمرار مع الخطيب عن مشاعرها في فترة قطع العلاقة بينهما، عليها أن تتجنب مشاعرها بالحنين أو الحب أو ألم الفراق، حتى لا يؤخذ عليها هذه المشاعر أو بمعنى أوضح، مهم جدا أن يتم اختيار المرحلة الثانية من الخطوبة وفقا لاتجاهاتها وقيامها في الحياة، وتدرك ألا تكون عيوب الشريك سبب في إنهاء العلاقة الزوجية فيما بعد، أيضًا مهم اتخاذ قرار من جانبها، فمثلا عليها باستخارة الله ثم أهل المشورة والمعرفة.





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