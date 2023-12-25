التوتر وسوء التغذية.. 10 أسباب تؤدى إلى تساقط الشعر احذرها

MENAFN - Youm7) إن تساقط الشعر يترك الشخص يعاني الكثير من عدم الأمان بشأن مظهره،فتساقط الشعر هو حالة يمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة مثل عدوى فروة الرأس، أو التقدم في العمر، أو استخدام منتجات خاطئة للعناية بالشعر، أو نوع ما من نقص التغذية، فالنظام الغذائي الذي يفتقر إلى التغذية ويتضمن مواد غذائية غير صحية مثل الأطعمة المقلية والسكر ومستويات عالية من المعادن الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة تساقط الشعر ويؤدي إلى الصلع المبكر، فيما يلي أخطاء في في تعاملنا اليومى قد تؤدي إلى تساقط الشعر وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"

تساقط الشعر التوتر الزائد



التوتر والقلق المستمر يمكن أن يؤديا إلى تساقط الشعر. حاولي إدارة التوتر بواسطة تقنيات الاسترخاء والتأمل والنشاط البدني المنتظم.

التصفيف العنيف

استخدام الأدوات الساخنة بشكل متكرر، مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر على درجة حرارة عالية، والتصفيف العنيف مثل الشد القوي والربط الضيق يمكن أن يسبب تلف الشعر وتساقطه.

التغذية غير المتوازنة

عدم تناول العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها فروة الرأس والشعر ، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه. حافظي على تناول وجبات متوازنة ومتنوعة.







الإفراط في استخدام المنتجات الكيميائية

استخدام المنتجات الكيميائية القوية والمبالغ فيها، مثل المنتجات المبيضة والصبغات الكيميائية، يمكن أن تتسبب في تلف فروة الرأس وتساقط الشعر.

قلة العناية بالشعر وفروة الرأس

عدم الاهتمام الكافي بالشعر وفروة الرأس، مثل عدم غسل الشعر بانتظام وعدم ترطيب الشعر وتدليك فروة الرأس، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشوائب وتهيج فروة الرأس وتساقط الشعر.

التعرض المفرط للشمس

التعرض المفرط للشمس دون حماية قد يؤدي إلى تلف الشعر وفروة الرأس وتساقطه. استخدم قبعة أو واقي شمس لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة.

الأمراض والحالات الصحية

بعض الأمراض والحالات الصحية، مثل فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية والتهاب فروة الرأس، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. استشري طبيبك في حالة وجود مشاكل صحية قد تؤثر على صحة شعرك.

التدخين

التدخين النشط يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى فروة الرأس ويضعف الشعر، مما يزيد من احتمالية تساقطه.







سحب الشعر

عادة سحب الشعر بشكل قوي، مثل ارتداء الشعر المشدود بشكل مستمر في تسريحة الذيل أو التريكو أو الضفائر، يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه.

عدم التقصير الدوري

عدم قص الشعر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشعر الميت وتشابكه وتكسره، مما يسبب تساقط المزيد من الشعر.







