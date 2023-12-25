التوتر وسوء التغذية.. 10 أسباب تؤدى إلى تساقط الشعر احذرها

(MENAFN
- Youm7) إن تساقط الشعر يترك الشخص يعاني الكثير من عدم الأمان بشأن مظهره،
فتساقط الشعر هو حالة يمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة مثل عدوى فروة الرأس، أو التقدم في العمر، أو استخدام منتجات خاطئة للعناية بالشعر، أو نوع ما من نقص التغذية، فالنظام الغذائي الذي يفتقر إلى التغذية ويتضمن مواد غذائية غير صحية مثل الأطعمة المقلية والسكر ومستويات عالية من المعادن الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة تساقط الشعر ويؤدي إلى الصلع المبكر، فيما يلي أخطاء في في تعاملنا اليومى قد تؤدي إلى تساقط الشعر وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"
تساقط الشعر التوتر الزائد
التوتر والقلق المستمر يمكن أن يؤديا إلى تساقط الشعر. حاولي إدارة التوتر بواسطة تقنيات الاسترخاء والتأمل والنشاط البدني المنتظم.
التصفيف العنيف
استخدام الأدوات الساخنة بشكل متكرر، مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر على درجة حرارة عالية، والتصفيف العنيف مثل الشد القوي والربط الضيق يمكن أن يسبب تلف الشعر وتساقطه.
التغذية غير المتوازنة
عدم تناول العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها فروة الرأس والشعر ، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه. حافظي على تناول وجبات متوازنة ومتنوعة.
الإفراط في استخدام المنتجات الكيميائية
استخدام المنتجات الكيميائية القوية والمبالغ فيها، مثل المنتجات المبيضة والصبغات الكيميائية، يمكن أن تتسبب في تلف فروة الرأس وتساقط الشعر.
قلة العناية بالشعر وفروة الرأس
عدم الاهتمام الكافي بالشعر وفروة الرأس، مثل عدم غسل الشعر بانتظام وعدم ترطيب الشعر وتدليك فروة الرأس، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشوائب وتهيج فروة الرأس وتساقط الشعر.
التعرض المفرط للشمس
التعرض المفرط للشمس دون حماية قد يؤدي إلى تلف الشعر وفروة الرأس وتساقطه. استخدم قبعة أو واقي شمس لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة.
الأمراض والحالات الصحية
بعض الأمراض والحالات الصحية، مثل فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية والتهاب فروة الرأس، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. استشري طبيبك في حالة وجود مشاكل صحية قد تؤثر على صحة شعرك.
التدخين
التدخين النشط يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى فروة الرأس ويضعف الشعر، مما يزيد من احتمالية تساقطه.
سحب الشعر
عادة سحب الشعر بشكل قوي، مثل ارتداء الشعر المشدود بشكل مستمر في تسريحة الذيل أو التريكو أو الضفائر، يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه.
عدم التقصير الدوري
عدم قص الشعر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشعر الميت وتشابكه وتكسره، مما يسبب تساقط المزيد من الشعر.
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