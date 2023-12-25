3 مليارات دولار صادرات مصر من المواد الخام فى 9 أشهر العام الجارى

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلىالصادرات المصريةمن السلع الوطنية خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضى، حيث حلت الصادرات المصرية من المواد الخام فى صدارة تلك القائمة وسجلت صادراتها نحو 3 مليارات و384 مليون دولار فى الفترة المذكورة من العام الجارى، بينما كانت نحو 3 مليارات و71 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 313 مليون و265 ألف دولار.





وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع سجلت نحو 15 مليارا و958 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام جارى 2023، مقابل 15 مليارا و317 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 641 مليونا و112 ألف دولار.





وحققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.





وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو مليارى و824 مليون دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو مليارى و564 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليونا و369 ألف دولار.