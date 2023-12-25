تعرف على عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2022/2023

MENAFN - Youm7) رصدت النشرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى للعام الجامعى 2022 /2023، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بأعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي.





وجاءت أهم المؤشرات الصادرة عن

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

وفاق لما يلي:

- 3.7 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2022 /2023 مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7٪.

- 2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66.5٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023)، مقابل 2.4 مليون طالب عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.





بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1.8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالى طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين.258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالى طلاب الجامعـات الحكومية والازهر، و112.4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام

(2022 /2023).296.9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 8٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 228.9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29.7 ٪.بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوى على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66.9 ألف طالب بنسبة 22.5٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة.276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77.5٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة، و14.4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2022 /2023).





بلغ عدد المعاهد 156 معهد عالى يضم 660.6 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17.9% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 571.2 ألف طالب عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.7%، و9.4 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام

(2022 /2023).





بلغ عدد الأكاديميات 4 اكاديمية تضم 37.1 ألف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلـون 1% من إجمالى طلاب التعلـيم العالــى عام (2022 /2023)، مقابل 38٬2 ألف طالب عـام (2021 /2022) بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.





2.1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2022 /2023)، وبلغ عدد الطلاب 199.1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 181.4 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 9.8%، و2.4 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومى والخاصة عام

(2022 /2023).





بلغ عدد الطلاب 45.3 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1.2% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 25.8 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 75.6%، و829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام (2022 /2023).