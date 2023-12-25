شركة حكومية تستهدف توصيل الغاز لـ31 قرية بمبادرة حياة كريمة خلال 2024

MENAFN - Youm7) قالت شركة غاز مصر-إحدى شركات قطاع البترول المدرجة بالبورصة- إنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرةحياة كريمةلـ31 قرية مخدومة بالصرف الصحى بمراكز (ادفو، كوم امبو) ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام 2024، كما تستهدف استمرار المساهمة فى تحقيق متطلبات قطاع البترول لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى وتحقيق عدد عملاء 396 ألف عميل، وكذلك توصيل الغاز لمشروع المخابز البلدية لعدد 75 مخبز بلدي.





أضافت الشركة، فى تقرير الموازنة التقديرية لعام 2024، أنها تستهدف التوسع فى تنفيذ المشروعات الهندسية فى مجال البترول والغاز والإنشاءات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواسير البولى إيثلين بمنطقة العين السخنة، واستكمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمحطات تموين السيارات بتنفيذ كافة الأعمال المدنية والوصلات الداخلية للمحطات المزمع تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية بخلاف أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى الخارجية والداخلية لمحطات تموين السيارات بإجمالى 30 محطة.





وذكرت الشركة، أنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال الصوب الزراعية المحمية بالتعاون مع شركتى الوطنية للزراعات المحمية وإنبى بمشروع اللاهون بمساحة 16 ألف فدان، وزيادة استثمارات الشركة عن طريق استكمال المساهمات الحالية لزيادة إيرادات الاستثمارات وتنوعها مثل شركة جاسكول.





أشارت شركة غاز مصر، إلى أنه جارى تنمية أعمال الشركة فى الفروع الخارجية بالدول العربية الشقيقة (الأردن-الإمارات- السعودية-سلطنة عمان) فى كل مجالات وأنشطة الشركة المختلفة، وذلك لفتح أسواق جديدة، لافتة إلى أنه سيتم تنمية أعمال الشركة عن طريق إضافة أنشطة جديدة ومنها تصنيع وبيع مواسير البولى إيثلين والمعدات والمهمات والخامات المستخدمة والمرتبطة بها، واستيراد خامات البولى إيثلين ومستلزمات ومعدات ومهمات إنتاجه وتصنيعه وجميع ما يستلزمه، وتصدير فائض إنتاجها من مواسير البولى إيثلين للأسواق الخارجية.