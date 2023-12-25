افتتاح معرض 24 لمجموعة من التشكيليين بجاليرى بيكاسو إيست.. الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) يستعد جاليرى بيكاسو إيست التجمع الخامس، لافتتاح معرض فنى جماعى بعنوان 24 فى لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر 17 يناير المقبل.
ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، وأحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.
يشار إلى أن أحمد شيحا، واحد من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد الفنان الكبير الدكتور صلاح المليجى، من أبرز الفنانين التشكيليين، قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.
أما الفنان جورج بهجورى، فقد ولد فى محافظة الأقصر عام 1932، وتخرج بهجوري في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعمل رسام كاريكاتير في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وحصل على العديد من الجوائز منها
جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني، والجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنة 1985 و1987، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والآداب والفنون.
MENAFN25122023000132011024ID1107656349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.