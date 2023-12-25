Tuesday, 26 December 2023 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح معرض 24 لمجموعة من التشكيليين بجاليرى بيكاسو إيست.. الأربعاء

12/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى بيكاسو إيست التجمع الخامس، لافتتاح معرض فنى جماعى بعنوان 24 فى لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر 17 يناير المقبل.



ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، وأحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.



يشار إلى أن أحمد شيحا، واحد من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.



ويعد الفنان الكبير الدكتور صلاح المليجى، من أبرز الفنانين التشكيليين، قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.



أما الفنان جورج بهجورى، فقد ولد فى محافظة الأقصر عام 1932، وتخرج بهجوري في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعمل رسام كاريكاتير في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وحصل على العديد من الجوائز منها
جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني، والجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنة 1985 و1987، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والآداب والفنون.














MENAFN25122023000132011024ID1107656349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث