ندوة عن حقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة بالأعلى للثقافة.. اليوم

MENAFN - Youm7) تقيم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور أشرف جابر ندوة "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية اليوم في تمام السادسة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور عبد الله نور الدين مدير إدارة الملكية الفكرية عضو لجنة حماية الملكية الفكرية علما بأن المتحدثين فى الندوة هم كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية والدكتور خالد عطية شريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا والدكتورة فاطمة الزهراء المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا.

وكان المجلس الأعلى للثقافة نظم مؤخرا عبر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ، مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولى"، فى إطار أحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أدار المائدة الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، وبمشاركة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، والدكتور ضياء رشوان

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، وخالد البلشي - نقيب الصحفيين المصريين، والإعلامى عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة منى الحديدي - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للإعلام.