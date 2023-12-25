ندوة عن حقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة بالأعلى للثقافة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تقيم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور أشرف جابر ندوة "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية اليوم في تمام السادسة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يدير الندوة الدكتور عبد الله نور الدين مدير إدارة الملكية الفكرية عضو لجنة حماية الملكية الفكرية علما بأن المتحدثين فى الندوة هم كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية والدكتور خالد عطية شريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا والدكتورة فاطمة الزهراء المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا.
وكان المجلس الأعلى للثقافة نظم مؤخرا عبر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ، مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولى"، فى إطار أحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
أدار المائدة الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، وبمشاركة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، والدكتور ضياء رشوان
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، وخالد البلشي - نقيب الصحفيين المصريين، والإعلامى عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة منى الحديدي - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للإعلام.
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