تصدر قريبًا.. رواية في جسدي رجل لـ أميرة عزت

(MENAFN
- Youm7) تصدر قريبًا
عن دار نشر المكتبة العربية، رواية "في جسدي رجل" للكاتبة الصحفية "أميرة عزت"، وهي رواية نفسية رومانسية، تتناول الصراعات النفسية التي تدور داخل أعماق النفس البشرية، ومحاولة الوصول إلى مكان الراحة والإمان، فيبحث الجميع عن السعادة والراحة، ويجول في طرق كثيرة باحثًا عنها وفي النهاية قد يكتشف أنه حتي يعرفها قد يجب أن يكتشفها داخله أولاً.
تعتمد الفكرة الأساسية في الرواية علي مفهوم
البحث عن السعادة والراحة وفكرة أنها دائمًا تكون مرتبطة بالآخر، وكيف أنها تستمد
القوة والدعم والشغف منه.
وتجسد الرواية نفس بشرية تعتقد أنها
تستمد قوتها من اقرب الأشخاص لديها، فتظل شامخة لا يهزها شيء، بل وتكون هي مصدر القوة وتعطي كل الشخصيات من حولها الدعم والمساندة إلي أن يختفوا تلك الأشخاص، وتضعف كثيراً، وتقع في أخطاء لم يقع فيها من كانت تساندهم ويعتبر أنهم كانوا أضعف، حتي تكتشف أن القوة داخلها وأنهم مازالوا معها وتستكمل الطريق عبر أنفاق جديدة .
وتدور أحداث الرواية حول فتاة تعمل صحفية ومن خلال
عملها تلتقي بأربع
فتيات لديهم مشاكل مختلفة، وتدخل معهم داخل أعماقهم النفسية وتبحث معهم عن ما يدور داخلهم، حتي تتعرض هي أيضا لحالة الضعف النفسي وتظل تبحث هي الأخرى داخل نفس الدوائر، وتكتشف أن من الداخل تنبع الحقائق.
MENAFN25122023000132011024ID1107656347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.