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تصدر قريبًا.. رواية في جسدي رجل لـ أميرة عزت

12/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر قريبًا
عن دار نشر المكتبة العربية، رواية "في جسدي رجل" للكاتبة الصحفية "أميرة عزت"، وهي رواية نفسية رومانسية، تتناول الصراعات النفسية التي تدور داخل أعماق النفس البشرية، ومحاولة الوصول إلى مكان الراحة والإمان، فيبحث الجميع عن السعادة والراحة، ويجول في طرق كثيرة باحثًا عنها وفي النهاية قد يكتشف أنه حتي يعرفها قد يجب أن يكتشفها داخله أولاً.



تعتمد الفكرة الأساسية في الرواية علي مفهوم
البحث عن السعادة والراحة وفكرة أنها دائمًا تكون مرتبطة بالآخر، وكيف أنها تستمد
القوة والدعم والشغف منه.



وتجسد الرواية نفس بشرية تعتقد أنها
تستمد قوتها من اقرب الأشخاص لديها، فتظل شامخة لا يهزها شيء، بل وتكون هي مصدر القوة وتعطي كل الشخصيات من حولها الدعم والمساندة إلي أن يختفوا تلك الأشخاص، وتضعف كثيراً، وتقع في أخطاء لم يقع فيها من كانت تساندهم ويعتبر أنهم كانوا أضعف، حتي تكتشف أن القوة داخلها وأنهم مازالوا معها وتستكمل الطريق عبر أنفاق جديدة .



وتدور أحداث الرواية حول فتاة تعمل صحفية ومن خلال
عملها تلتقي بأربع
فتيات لديهم مشاكل مختلفة، وتدخل معهم داخل أعماقهم النفسية وتبحث معهم عن ما يدور داخلهم، حتي تتعرض هي أيضا لحالة الضعف النفسي وتظل تبحث هي الأخرى داخل نفس الدوائر، وتكتشف أن من الداخل تنبع الحقائق.














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