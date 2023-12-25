انطلاق حفل روعة نغم للفنان ياسر أنور فى بيت السناري.. الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلاً فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، بعنوان "روعة نغم" للفنان ياسر أنور وفرقته، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.
تقدم الفرقة باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أفضل الأغاني التراثية.
يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.
جدير بالذكر أن فرقة "روعة نغم" أنشئت في عام 2010، وذلك بقيادة المايسترو ياسر أنور، بهدف تقديم الأغاني المصرية القديمة والحفاظ على التراث الفني المصري، إذ تعتمد الفرقة على تقديم الفن الهادف باعتباره اللغة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، حيث شاركت الفرقة في العديد من الحفلات وبرامج الإذاعة والتليفزيون.
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