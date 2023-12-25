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انطلاق حفل روعة نغم للفنان ياسر أنور فى بيت السناري.. الأربعاء

12/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلاً فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، بعنوان "روعة نغم" للفنان ياسر أنور وفرقته، وذلك يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.



تقدم الفرقة باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أفضل الأغاني التراثية.



يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.



جدير بالذكر أن فرقة "روعة نغم" أنشئت في عام 2010، وذلك بقيادة المايسترو ياسر أنور، بهدف تقديم الأغاني المصرية القديمة والحفاظ على التراث الفني المصري، إذ تعتمد الفرقة على تقديم الفن الهادف باعتباره اللغة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، حيث شاركت الفرقة في العديد من الحفلات وبرامج الإذاعة والتليفزيون.












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