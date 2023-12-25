لقاءات تثقيفية وورش فنية لذوى القدرات الخاصة بثقافة الفيوم

MENAFN - Youm7) نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وتحت عنوان "مبدعون باختلاف"، شهدت مدرسة المجمع بسنورس احتفالية ثقافية فنية، مع عدد من طلاب ذوي القدرات الخاصة، بدأت الاحتفالية بورشة حكي قدم خلالها الكاتب أحمد طوسون عددا من قصص الأطفال منها قصة من تأليفه بعنوان "عش للطيور السعيدة"، والتي تؤكد علي أن الصداقة الجميلة هي من تذيب الاختلافات، وقصة أخرى بعنوان "لماذا أنا مربع" تأليف عمرو أبو حميدان، والتي تقدم عددًا من القيم منها الحب غير المشروط من قبل الوالدين، وتقبل الآخرين على اختلافاتهم، وأنه قد يكون الاختلاف هو سبب التميز.

أعقب ذلك ورشة فنية من الفوم، نفذها مسئولو النشاط بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، تم خلالها تصميم أشكال كرتونية متنوعة مع الأطفال، إلي جانب اكتشاف مواهب، وتوزيع الهدايا، وسط سعادة وتجاوب الأطفال.

فيما يواصل قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة تقديم عدد من الورش الفنية، لتنمية القدرات الإبداعية ومهارات الطلاب، في الرسم والتلوين وتشكيل الصلصال، بمدرسة الأمل للصم والبكم، إلى جانب استمرار ورشة الأشغال اليدوية من خيط الشنط.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

في سياق متصل ناقش مصطفى محمد محمود مدير مكتبة منية الحيط، كتابا بعنوان "الإعاقة السمعية" تأليف د.محمد حسن غانم، يناقش الكتاب تصنيف الإعاقة السمعية كنموذج لعدد من الإعاقات، وأسباب الإعاقة السمعية ومنها الأسباب الوراثية، كما تطرق إلى متطلبات ذوي الإعاقة السمعية من تعليم مناسب ومجاني، وتوفير الخدمات التي تساعدهم علي تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.



