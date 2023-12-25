Check Point تشارك نصائح للحماية من 10 عمليات احتيال شائعة خلال رأس السنة

MENAFN - Youm7) في كل عام، في هذا الوقت تقريبًا، بينما يستعد الناس لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تبدأ عمليات الاحتيال في الارتفاع بشكل كبير، ووفقًا لـ Check Point، مع وصول أجهزة إنترنت الأشياء، زادت الجرائم الإلكترونية بشكل كبير بسبب أنظمة الأمان الضعيفة التي نراها في أجهزة إنترنت الأشياء هذه بدءًا من آلات الكاريوكي والأجهزة المنزلية المتصلة مثل المكانس الكهربائية وآلات القهوة، إلى المحافظ الرقمية على هواتفنا المحمولة إلى أجهزة لوحية جديدة ومحسنة وحتى ألعاب ذكية للأطفال.

وفقًا لدراسة استقصائية حديثة للصناعة، تقول Check Point إن المستخدمين يظهرون كلاً من الحذر والميول نحو المخاطرة خلال موسم الأعياد، حيث يتحقق 88 في المائة من تقييمات البائعين عبر الإنترنت قبل إجراء عمليات الشراء، على الرغم من أن 19 في المائة يعترفون بأنهم على استعداد للشراء من موقع مشكوك فيه.

شاركت Check Point 10 أنواع من عمليات الاحتيال الشائعة أثناء العطلات ونصائح لتجنبها:

1. إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي الخادعة: توجه المستخدمين إلى متاجر احتيالية عبر الإنترنت تسرق معلومات بطاقة الائتمان والتفاصيل الشخصية. يمكن أن يؤدي الوقوع فريسة لمثل هذه المخططات إلى خسائر مالية وسرقة الهوية.

كيفية تجنب ذلك: للحماية من عمليات الاحتيال التي تتضمن إعلانات الوسائط الاجتماعية والمتاجر المزيفة عبر الإنترنت، ابحث عن متجر معين (ابحث عن مراجعات العملاء وتقييماتهم وشهاداتهم من مصادر موثوقة)، وكن متشككًا في الصفقات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، وقم بتثبيت برامج الأمان لحماية الأجهزة، ومراقبة البيانات المالية لأي معاملات غير مصرح بها، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على الفور.

2. عمليات احتيال التسليم: تزعم هذه الرسائل الاحتيالية كذبًا أنه سيكون هناك تأخير في شحن المنتج الذي طلبته، أو أنها تطالب برسوم الدفع بحجة أنها مطلوبة لتسليم الطرود.

كيفية تجنب ذلك: لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال التي تتضمن إشعارات تسليم مزيفة، تحقق من مصدر الرسالة (تأكد من شرعية مرسل الرسالة النصية). بدلاً من النقر على الروابط المضمنة في الإشعار، قم بزيارة الموقع الرسمي لخدمة التوصيل، وأدخل رقم التتبع للوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة. علاوة على ذلك، يمكنك دائمًا الاتصال بشركة التوصيل مباشرة، باستخدام تفاصيل الاتصال الرسمية الخاصة بها، للتحقق من حالة الطرد الخاص بك.

3. الجمعيات الخيرية المزيفة: من المعروف أن المحتالين يقومون بإنشاء جمعيات خيرية مزيفة لتحقيق الربح أو سرقة المعلومات الشخصية، تمت ملاحظة بعض هذه المؤسسات الخيرية المزيفة على GoFundMe.

كيفية تجنبها: للابتعاد عن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، تحقق من شرعية المؤسسة الخيرية من خلال التحقق من موقع المؤسسة الخيرية على الويب. بالنسبة لحملات التمويل الجماعي، تأكد من صحة السبب والمنظم، وابحث عن تفاصيل مثل الغرض من الحملة، وكيف سيتم استخدام الأموال، ومعرفة ما إذا كان بإمكانك التعرف على مصداقية المنظم.

4. العروض الاحتيالية على تذاكر الطيران أو العناصر النادرة: تركز العديد من عمليات الاحتيال على زيادة عمليات الشراء المتعلقة بالسفر خلال العطلات أو استغلال الطلب على المنتجات المطلوبة، مما يغري الأشخاص بشراء تذاكر أو بضائع مزيفة عن طريق الخطأ.

كيفية تجنب ذلك: قبل إجراء عملية شراء، قم بالبحث عن البائع و/أو الموقع الإلكتروني، وتوخي الحذر إذا كانت الصفقة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها (يمكن أن تشير الأسعار غير الواقعية، خاصة بالنسبة للعناصر التي يصعب العثور عليها، إلى عملية احتيال)، وتأكد من أن موقع الويب لديه اتصال آمن (HTTPS، وليس HTTP)، واقرأ بعناية شروط وأحكام الصفقة، وثق بحدسك.

5. عمليات التصيد الاحتيالي: احذر من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تحاكي رسائل البريد الإلكتروني الواردة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة.

يحاول المحتالون أحيانًا التظاهر بأنهم ممثلون لشركات معروفة (أمازون، وول مارت...إلخ). تستخدم رسائل البريد الإلكتروني الخادعة هذه أساليب الهندسة الاجتماعية للحصول بشكل غير قانوني على كلمات المرور والبيانات الشخصية والمعلومات المالية.

كيفية تجنب ذلك: يمكن أن تساعد الاحتياطات مثل مراجعة معلومات المرسل، والبقاء متشككًا في الاتصالات غير المرغوب فيها، وتجنب الروابط المشبوهة. تحقق من الهدايا أو العروض الترويجية من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة. قم بتثبيت برامج الأمان ذات السمعة الطيبة وتحديثها بانتظام لتعزيز الحماية ضد محاولات التصيد الاحتيالي.

6. عمليات الاحتيال في الوظائف: على الرغم من أن عمليات الاحتيال في الوظائف تشكل مصدر قلق متزايد على مدار العام، إلا أنها تميل إلى استهداف الأفراد الذين يرغبون في تحقيق دخل إضافي في فترة العطلات.

قد تعد إعلانات الوظائف المزيفة بأرباح كبيرة مقابل أقل جهد، يهدف المحتالون عادةً إلى سرقة المعلومات الشخصية تحت ستار عملية التوظيف، أو يحاولون خداع الناس لإرسال الأموال إليهم مقابل "الإمدادات والتدريب".

كيفية تجنبه: للابتعاد عن عمليات الاحتيال الوظيفي، يجب على الأشخاص توخي الحذر إذا بدا أن هناك تعويضًا غير واقعي

هيكل نشوئه. كما يجب على الأفراد التأكد من شرعية المنظمة من خلال التحقق من تفاصيلها الرسمية. توفر الشركات الشرعية معلومات شفافة ويمكن التحقق منها بسهولة عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، قد يشير عنوان البريد الإلكتروني العام إلى عملية احتيال وظيفي، حيث يحتفظ أصحاب العمل الصادقون بحضور احترافي عبر الإنترنت. إذا كانت الوظيفة تتطلب الدفع مقابل الإمدادات أو التدريب، فمن الأفضل تجنب ذلك. لا تتقدم بأي فرصة عمل تثير الشكوك أو المخاوف.

7. "عمليات احتيال الأجداد": وهي في الغالب تفترس كبار السن، وتتضمن انتحال شخصية الحفيد المنكوب. عادةً ما يطلب "الحفيد" المال. في عام 2022، وقع ما يقرب من 400 من كبار السن ضحية لعمليات احتيال الأجداد، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 4 ملايين دولار.

كيفية تجنبه: يمكن للأشخاص الذين لديهم أقارب كبار تحذيرهم من عملية الاحتيال هذه. يجب على كبار السن أن يتساءلوا عن الطلبات العاجلة للحصول على المساعدة المالية، خاصة إذا كانت تنطوي على تحويلات مصرفية أو بطاقات هدايا. في حالة الشك، يتم تشجيع الأشخاص الذين يتلقون الرسائل المشبوهة على الاتصال مباشرة بأفراد الأسرة الآخرين، باستخدام أرقام هواتف معروفة وموثوقة، لمراعاة الموقف الظاهري.

8. اختراق شبكات الواي فاي العامة: في حين أن المطارات والفنادق والمقاهي وغيرها من المواقع التي يرتادها قد توفر خدمة الواي فاي العامة المجانية، إلا أن هذه الشبكات معروفة بسهولة اختراقها. يستخدم المحتالون أسلوبًا يُعرف باسم "الرجل في الوسط" (MiTM) لاعتراض البيانات.

كيفية تجنب ذلك: حافظ على خصوصية أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور والتفاصيل الشخصية الخاصة بك عن طريق تجنب إغراء التسوق عبر الإنترنت أثناء التنقل. تسوق من الشبكات الآمنة والمؤمنة فقط. إذا كنت قلقًا بشأن أمان شبكتك المنزلية، ففكر في استخدام VPN، والذي يمكنه تشفير اتصالك بالإنترنت وحماية البيانات من الاعتراض.

في حالة إجراء معاملة أثناء وجودك بالخارج، قد ترغب في استخدام شبكة البيانات الخلوية الخاصة بك لإجراء المعاملة، بدلاً من شبكة Wi-Fi العامة حيث تعتبر الاتصالات الخلوية أكثر أمانًا.

9. مخاطر إنترنت الأشياء المتصل والترفيه عبر الهاتف المحمول: إذا كانت أمامك رحلة طيران مدتها سبع ساعات، مع توقف لمدة ساعتين، فإن لعبة الهاتف المحمول يمكن أن تجعل الوقت يمر بسرعة. ومع ذلك، كن حذرًا عند اختيار لعبة على الهاتف المحمول - فبعضها قد يعرض أمان الجهاز للخطر. أثناء استخدام جهاز إنترنت الأشياء، تأكد من اتخاذ تدابير أمنية أقوى لتعزيز السلامة. على سبيل المثال، بالنسبة للألعاب الذكية، يمكن لمجرمي الإنترنت التنصت على الأطفال، ويمكن استخدام كاميرات الويب لتسجيلك أثناء تغيير ملابسك، ويمكن للمساعدين الصوتيين التجسس على منزلك.

كيفية تجنب ذلك: قبل تنزيل أي تطبيق، قم بإجراء بحث سريع عبر الإنترنت لجمع معلومات عنه. قم بمراجعة الأذونات التي تطلبها بدقة. لاحظ أن اللعبة المشروعة لا يجب أن تتطلب إذنًا لإرسال رسائل نصية أو مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة. لمزيد من الحماية لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك، قم بتأمين كل شيء بشكل صحيح خارج الصندوق، وتأكد من استخدام كلمات مرور قوية ومصادقة متعددة العوامل (MFAs)، وتثبيت جدران الحماية وتحديث الأجهزة، والتخلص من أجهزة إنترنت الأشياء الأخرى غير المستخدمة، واستخدام VPN حيثما أمكن ذلك. إذا حصل طفلك على جهاز جديد، فتأكد من تثقيفه بعناية حول الفوائد والمخاطر ومساعدته على تأمين الجهاز، وفهم التهديدات الكامنة عبر الإنترنت وكيفية الرد في حالة وقوع هجوم.

10. عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال (BEC): ينتحل المحتالون شخصية المديرين التنفيذيين للشركة من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

تؤدي عمليات الاحتيال هذه إلى خسائر بمليارات الدولارات سنويًا. إنهم يستغلون الاستعجال والسلطة، في محاولة لإقناع الأفراد بدفع فواتير أحداث مثل حفلات العطلات أو الاستجابة لطلبات الفواتير المزيفة.

كيفية تجنب ذلك: إذا كنت تعتقد أنك ربما واجهت عملية احتيال BEC، فتحقق من العلامات الحمراء، وانظر إلى عنوان البريد الإلكتروني للمرسل مرة أخرى، وقم بتأكيد الطلبات مع المديرين التنفيذيين (عبر قنوات اتصال منفصلة وتم التحقق منها). علاوة على ذلك، حافظ على تحديث البرامج وأنظمة التشغيل وأنظمة الأمان. قم بالإبلاغ عن عمليات احتيال BEC المشتبه بها إلى قسم تكنولوجيا المعلومات لديك أو الأشخاص الآخرين المعنيين.