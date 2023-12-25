جوجل توفر مميزات جديدة لمتصفح كروم.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تقوم Google باستمرار بتجربة الميزات الجديدة، بما في ذلك أدوات الترجمة المضمنة وخيارات إمكانية الوصول المحسنة وحتى التصفح الذي يتم التحكم فيه بالصوت، حيث يحصل Google Chrome، متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، على موجة جديدة من الميزات المصممة لجعل تجربة التصفح أكثر سلاسة وأمانًا وتنظيمًا.وذلك بدءًا من فحوصات الأمان المحسّنة وحتى تجميع علامات التبويب بشكل مناسب، تعدك هذه التحديثات بتحسين رحلتك عبر الإنترنت. تحديث ميزة Safety Check

يتلقى فحص الأمان المدمج في Chrome ترقية كبيرة. تقوم هذه الأداة المفيدة الآن بالبحث عن كلمات المرور المخترقة والإضافات القديمة والتنزيلات المشبوهة، كل ذلك بنقرة واحدة، وقالت جوجل في منشور على مدونتها: "سيتم تنبيهك بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة في Chrome، أو أن أيًا من ملحقاتك قد تكون ضارة، أو أنك لا تستخدم أحدث إصدار من Chrome، أو أن أذونات الموقع تحتاج إلى اهتمامك".

تنظيم علامات التبويب بشكل أفضل

بالنسبة لأولئك المعرضين للتحميل الزائد لعلامات التبويب، قدم Chrome مجموعات علامات التبويب المحفوظة. تسمح لك هذه الميزة الأنيقة بتصنيف علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعات ذات معنى، مثل "أبحاث العمل" أو "البحث عن الوصفات" أو غيرها.

قالت جوجل:“من خلال طرح Chrome على سطح المكتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتمكن من حفظ مجموعات علامات التبويب حتى تتمكن من الوصول إليها على أجهزة سطح المكتب الأخرى واختيار مشاريعك احتياطيًا بسهولة”.

ميزات أخرى

في مشاركة المدونة، كشفت Google أن وضع توفير الذاكرة الخاص بها في Chrome يتلقى بعض التحديثات، "لقد أضفنا مؤخرًا مزيدًا من التفاصيل حول استخدام ذاكرة علامات التبويب الخاصة بك عند المرور فوقها في وضع توفير الذاكرة، بما في ذلك الذاكرة المحتملة المحفوظة عندما تصبح غير نشطة.

وقالت جوجل: "لقد جعلنا من الأسهل تحديد المواقع التي يجب أن تظل نشطة دائمًا"، لإعداد وضع توفير الذاكرة، توجه إلى قسم الأداء في إعداداتك وقم بتشغيل وضع توفير الذاكرة.



