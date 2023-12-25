الهند: هذه التطبيقات لن تكون ضمن نطاق مشروع قانون الاتصالات الجديد

MENAFN - Youm7) في حين أنه كان من المؤكد أن مشغلات أو تطبيقات OTT لن تكون ضمن نطاق مشروع قانون الاتصالات الجديد، فقد أوضح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أشويني فايشناو الأجواء بشأن هذه المشكلة، قائلاً إن مثل هذه التطبيقات ستستمر في العمل وينظمها القانون القديم."لقد تم تنظيم OTT بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 ويستمر تنظيمه بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات. وقال فايشناو لصحيفة إيكونوميك تايمز: "لا توجد تغطية لـ OTT في مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي أقره البرلمان"، من المرجح أن تؤدي التعليقات الرسمية حول هذه القضية إلى تهدئة المخاوف التي أثارها بعض صانعي التطبيقات.تمت الموافقة على مشروع قانون الاتصالات من قبل مجلس النواب لوك سابها يوم الأربعاء (20 ديسمبر) ومن قبل راجيا سابها يوم الخميس (21 ديسمبر)، وينتظر الآن موافقة الرئيس قبل أن يصبح قانونا.سيحل مشروع القانون محل قانون التلغراف الهندي لعام 1885، وقانون التلغراف اللاسلكي لعام 1933، وقانون أسلاك التلغراف (الحيازة غير القانونية) لعام 1950. مخاوف بشأن مشروع القانون

وفي الأسبوع الماضي، أعرب شيفناث ثوكرال، مدير ورئيس السياسة العامة للهند في شركة ميتا، عن مخاوفه بشأن مشروع قانون الاتصالات في رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى زملائه.

ولم يتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان أي إشارات إلى منصات OTT أو OTT.ومع ذلك، فقد ذكر مصطلحات مثل "خدمات الاتصالات" و"الرسائل" و"معرف الاتصالات"، والتي يمكن أن تنطبق أيضًا على منصات OTT، مما يعني أن منصات OTT ربما تكون ضمن نطاق مشروع قانون الاتصالات الجديد.وسيسمح التشريع أيضًا للحكومة باعتراض الرسائل والكشف عنها لوكالات التحقيق "بصيغة واضحة" ووضع معايير التشفير، وقد يعني هذا أن مشروع القانون قد يهدد خدمات المراسلة المشفرة الشاملة التي تقدمها شركات مثل Signal وWhatsApp.وفي الوقت نفسه، قال منتدى الهند للنطاق العريض (BIF)، وهو هيئة صناعية تضم بين أعضائها أمازون وجوجل وميتا ونتفليكس ووان ويب، إن الوضوح في هذا الصدد "سيساعد على تحقيق تسريع متزايد لانتشار الإنترنت/النطاق العريض وسيوفر قوة دافعة هائلة لنمو الاقتصاد الرقمي."