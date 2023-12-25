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عنوان بريدك الإلكترونى المستخدم لتسجيل الدخول إلى Chatgpt معرض للخطر

12/25/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Youm7) كشف أحد المرشحين في جامعة إنديانا بلومنجتون عن مخاطر الخصوصية المحتملة المرتبطة بنموذج اللغة القوى الخاص بـOpenAI، GPT-3.5 Turbo، حيث تواصل الشهر الماضي، فريق من جامعة إنديانا بقيادة الباحث روي تشو مع أفراد، بما في ذلك موظفو صحيفة نيويورك تايمز، باستخدام عناوين البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من النموذج.



واستغلت التجربة قدرة GPT-3.5 Turbo على استرجاع المعلومات الشخصية، متجاوزة ضمانات الخصوصية المعتادة، على الرغم من عدم اكتماله، إلا أن النموذج قدم بدقة عناوين العمل لـ80 بالمائة من موظفي التايمز الذين تم اختبارهم.



وهذا يثير مخاوف بشأن إمكانية قيام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل ChatGPT بالكشف عن معلومات حساسة مع تعديلات طفيفة.



تم تصميم نماذج لغة OpenAI، بما في ذلك GPT-3.5 Turbo وGPT-4، للتعلم المستمر من البيانات الجديدة، واستخدم الباحثون واجهة الضبط الدقيق للنموذج، والمخصصة للمستخدمين لتوفير المزيد من المعرفة في مجالات محددة، لمعالجة دفاعات الأداة، كما تم قبول الطلبات التي يتم رفضها عادةً في الواجهة القياسية من خلال هذه الطريقة.



وتستخدم OpenAI وMeta وGoogle تقنيات مختلفة لمنع طلبات الحصول على معلومات شخصية، لكن الباحثين وجدوا طرقًا لتجاوز هذه الضمانات.



واستخدم تشو وزملاؤه واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالنموذج، بدلاً من الواجهة القياسية، وشاركوا في عملية تُعرف باسم الضبط الدقيق لتحقيق نتائجهم.



واستجابت شركة OpenAI للمخاوف، مؤكدة التزامها بالسلامة ورفض طلبات الحصول على معلومات خاصة، ومع ذلك يثير الخبراء الشكوك، ويسلطون الضوء على الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق ببيانات التدريب المحددة والمخاطر المحتملة المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على معلومات خاصة.



وتثير الثغرة الأمنية المكتشفة في GPT-3.5 Turbo مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الخصوصية في نماذج اللغات الكبيرة.



ويرى الخبراء أن النماذج المتاحة تجاريًا تفتقر إلى دفاعات قوية لحماية الخصوصية، مما يشكل مخاطر كبيرة لأن هذه النماذج تتعلم باستمرار من مصادر البيانات المتنوعة.



وتضيف الطبيعة السرية لممارسات بيانات التدريب في OpenAI تعقيدًا إلى المشكلة، حيث يحث النقاد على زيادة الشفافية والتدابير لضمان حماية المعلومات الحساسة في نماذج الذكاء الاصطناعي.
















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