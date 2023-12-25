((المالية)): نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ mofne ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بارتفاع‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬4.5 ‭%‬ ،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬83‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬استقر‭ ‬متوسط‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلك‭ (‬التضخم‭) ‬بنسبة‭ ‬0.2 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬سجل‭ ‬قطاع‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬النمو‭ ‬الأعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬9.4 ‭%‬ ‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬الفنادق‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬نجوم‭ ‬بحوالي‭ ‬نقطتين‭ ‬مئويتين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬محققاً‭ ‬بذلك‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬تساوي‭ ‬49 ‭%‬ ‭. ‬وشهدت‭ ‬الليالي‭ ‬السياحية‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بنسبة‭ ‬17.9 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬ليلة‭ ‬سياحية‭.‬

وحقق‭ ‬قطاع‭ ‬المشروعات‭ ‬المالية‭ ‬نمواً‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وتصدر‭ ‬قطاع‭ ‬المشروعات‭ ‬المالية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬18.1 ‭%‬ ،‭ ‬وسجلت‭ ‬مؤشرات‭ ‬القطاع‭ ‬أداءً‭ ‬إيجابياً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬كالقيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لنظام‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكتروني‭ (‬فوري‭+‬،‭ ‬فوري،‭ ‬فواتير‭) ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬2‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬نما‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬مرتاديها‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬6 ‭%‬ ،‭ ‬ونمت‭ ‬قيمة‭ ‬معاملات‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬1 ‭%‬ ‭. ‬وحقق‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬8 ‭%‬ ،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بالارتفاع‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬البالغ‭ ‬5‭.‬4 ‭%‬ ،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬قيمة‭ ‬التداولات‭ ‬العقارية‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬1 ‭%‬ ،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬272‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬تجاوزت‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬ليبلغ‭ ‬رصيد‭ ‬الاستثمار‭ ‬15‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بزيادة‭ ‬وقدرها‭ ‬19‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬التدفقات‭ ‬لأنشطة‭ ‬التمويل‭ ‬والتأمين‭ ‬حوالي‭ ‬1 ‭,‬ 092.1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬تدفقات‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬53‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬تقارير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬مراتب‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬44‭ ‬عالمياً‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬تنافسية‭ ‬المواهب‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭.‬

وتحسن‭ ‬تصنيف‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ ‬مراتب‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬الأول‭ ‬خليجياً‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬حلت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عالمياً‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬التنمية‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬2023‭. ‬وحققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أداءً‭ ‬متقدماً‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشـر‭ ‬تنميـة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومـات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭ ‬مسجلةً‭ ‬نتيجة‭ ‬96.5‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬نقطة،‭ ‬لتصبح‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬عالمياً‭ ‬ضمن‭ ‬المؤشر‭.‬