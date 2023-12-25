مناقصة بـ3 ملايين و297 ألف دينار لتوسعة شارع الشيخ زايد إلى تقاطع سار (الاتجاه الشمالي)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالأشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس، مظاريف 12 مناقصة مطروحة من جهات حكومية مختلفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات الحراسة الأمنية للمتشفيات الحكومية، وتقدمت شركة سيكيورتي سلوشنز، بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 748 ألفا و96 دينارا.
وتدعو المستشفيات الحكومية من لديهم الشركات المسجلة والمرخصة
لممارسة نشاط تجاري حراس الأمن والسلامة إلى التقدم بعطائهم لتوفير هذه الخدمة لمن لديهم الكفاءة اللازمة لتغطية جميع المستشفيات الحكومية على مدار 24 ساعة التي تشمل مجمع السلمانية الطبي، مركز إبراهيم خليل كانو، جدحفص للولادة، مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لمرضى الكلى، مركز عبدالرحمن كانو، مركز التصلب اللويحي، وذلك وفقا للشروط والاحكام المرفقة في وثائق المناقصة مدة 3 سنوا ت.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتوسعة شارع الشيخ زايد إلى تقاطع سار (الاتجاه الشمالي). وتقدمت شركة KINGDOM ASPHALT CO بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين، و297 ألف دينار.
ويشمل نطاق العمل توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول 1.5 كيلومتر في الجزء المحصور بين منحدر شارع الشيخ زايد ومنحدر تقاطع سار المؤدي إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، حيث ستتم إضافة مسارين إضافيين مع الدمج الجزئي للتقاطع الحالي، كما سيتضمن توفير متطلبات السلامة المرورية من تركيب العلامات والإشارات المرورية وحواجز السلامة وصباغة الخطوط الأرضية وتركيب أنظمة النقل الذكية ITS وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.
كما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها بلدية المنطقة الجنوبية، لتوريد 61 حارس امن لبلدية المنطقة الجنوبية، وتقدمت شركة WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 18 ألفا و875 دينارا.
ويشمل نطاق العمل توفير 61 حارس أمن لبلدية المنطقة الجنوبية إلى عدة مواقع منها المباني والحدائق العامة المنصوص عليهم في وثيقة المناقصة، يشمل النطاق تزويد حراس الأمن بالأدوات والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء الخدمات وفقا لمتطلبات المناقصة.
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