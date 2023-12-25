مناقصة بـ3 ملايين و297 ألف دينار لتوسعة شارع الشيخ زايد إلى تقاطع سار (الاتجاه الشمالي)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالأشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس،‭ ‬مظاريف‭ ‬12‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬للمتشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سيكيورتي‭ ‬سلوشنز،‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬748‭ ‬ألفا‭ ‬و96‭ ‬دينارا‭.‬

وتدعو‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬الشركات‭ ‬المسجلة‭ ‬والمرخصة

‭ ‬لممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بعطائهم‭ ‬لتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬لمن‭ ‬لديهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬جدحفص‭ ‬للولادة،‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمرضى‭ ‬الكلى،‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو،‭ ‬مركز‭ ‬التصلب‭ ‬اللويحي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والاحكام‭ ‬المرفقة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوا‭ ‬ت‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتوسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬سار‭ (‬الاتجاه‭ ‬الشمالي‭). ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ KINGDOM ‭ ‬ ASPHALT ‭ ‬ CO ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين،‭ ‬و297‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.

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ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بطول‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحصور‭ ‬بين‭ ‬منحدر‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬ومنحدر‭ ‬تقاطع‭ ‬سار‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬إضافة‭ ‬مسارين‭ ‬إضافيين‭ ‬مع‭ ‬الدمج‭ ‬الجزئي‭ ‬للتقاطع‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬تركيب‭ ‬العلامات‭ ‬والإشارات‭ ‬المرورية‭ ‬وحواجز‭ ‬السلامة‭ ‬وصباغة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأرضية‭ ‬وتركيب‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭ ‬ ITS ‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لتوريد‭ ‬61‭ ‬حارس‭ ‬امن‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ WHITE ‭ ‬ FALCON ‭ ‬ PRIVATE ‭ ‬ SECURITY ‭ ‬ SERVICES ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و875‭ ‬دينارا‭.‬

ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬توفير‭ ‬61‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬منها‭ ‬المباني‭ ‬والحدائق‭ ‬العامة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬المناقصة،‭ ‬يشمل‭ ‬النطاق‭ ‬تزويد‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الخدمات‭ ‬وفقا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المناقصة‭.‬