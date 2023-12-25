بقيمة 100,000 دولار أمريكي لشهر نوفمبر..بيت التمويل الكويتي يعلن الفائز بجائزة لبشارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين فوز محمد جاسم مفتاح بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100 , 000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات شهر نوفمبر 2023 لحساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، كما أعلن البنك الفائز بالجائزة الربع السنوية الرابعة لعام 2023 بقيمة 15 , 000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية20 , 000 دولار أمريكي و40 جائزة من فئات لبشارة الخاصة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فائز.
وقد حضر مراسم السحب أعضاء من إدارة البنك بوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك.
وقد صرح حامد مشعل، مدير تنفيذي- رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: «أود أن أعبر عن خالص التهاني إلى السيد محمد جاسم مفتاح لفوزه بجائزة «لبشارة» الكبرى لشهر نوفمبر. كما نهنئ السيد شهاب علي بدر لفوزه بالجائزة ربع السنوية الرابعة وجميع الفائزين بالجوائز لهذا الشهر».
وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا في بيت التمويل الكويتي -البحرين لتلبية تطلعات عملائنا بل وتجاوزها أيضًا. ويعد حساب التوفير الاستثماري (لبشارة) مثالا يؤكد اهتمامنا بعملائنا وتعزيز مكانتهم على قمة أولوياتنا. إننا نؤمن بأن كل عملاء البنك يستحقون فرصة الفوز بالجوائز، والاستمتاع بتجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم. إننا نسعى دائمًا إلى تشجيع الابتكار وتحسين منتجاتنا وخدماتنا لضمان الارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية وتقديم الأفضل لهم».
ومن جانبه، عبّر السيد محمد جاسم مفتاح عن سعادته قائلا: «أشعر بالسعادة الغامرة لفوزي بالجائزة الكبرى لهذا الشهر. لم أكن أتخيل أبدًا الفوز بمثل هذا المبلغ الذي سيساعدني كثيراً، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم حساب (لبشارة). وأتوجه بكل الشكر والتقدير إلى بيت التمويل الكويتي-البحرين لإتاحة هذه الفرصة الرائعة لي. وأدعو الجميع إلى فتح حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» لأنه يعتبر بديلا متميزًا لكل من يرغب في توفير المال والفوز أيضًا بجوائز رائعة».
MENAFN25122023000055011008ID1107656337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.