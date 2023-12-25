بقيمة 100,000 دولار أمريكي لشهر نوفمبر..بيت التمويل الكويتي يعلن الفائز بجائزة لبشارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬فوز‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مفتاح‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬لحساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الربع‭ ‬السنوية‭ ‬الرابعة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بقيمة‭ ‬15 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬20‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية20 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬و40‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬لبشارة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭. ‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬السحب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬بوجود‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬للبنك‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭- ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مفتاح‭ ‬لفوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭. ‬كما‭ ‬نهنئ‭ ‬السيد‭ ‬شهاب‭ ‬علي‭ ‬بدر‭ ‬لفوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬ربع‭ ‬السنوية‭ ‬الرابعة‭ ‬وجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ -‬البحرين‭ ‬لتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬بل‭ ‬وتجاوزها‭ ‬أيضًا‭. ‬ويعد‭ ‬حساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ (‬لبشارة‭) ‬مثالا‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمامنا‭ ‬بعملائنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتهم‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬أولوياتنا‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬يستحقون‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بالجوائز،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬لضمان‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬المصرفية‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مفتاح‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬الغامرة‭ ‬لفوزي‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتخيل‭ ‬أبدًا‭ ‬الفوز‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬سيساعدني‭ ‬كثيراً،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حساب‭ (‬لبشارة‭). ‬وأتوجه‭ ‬بكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬لإتاحة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الرائعة‭ ‬لي‭. ‬وأدعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬يعتبر‭ ‬بديلا‭ ‬متميزًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المال‭ ‬والفوز‭ ‬أيضًا‭ ‬بجوائز‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬