خضوع الفرد لضريبة الشركات حال تجاوز العائدات مليون درهم في الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للضرائب‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬دليلاً‭ ‬إرشادياً‭ ‬حول‭ ‬معايير‭ ‬تحديد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

وتضمن‭ ‬الدليل‭ ‬شرحاً‭ ‬شاملاً‭ ‬ومبسطاً‭ ‬وإرشادات‭ ‬للأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬الذين‭ ‬يُحققون‭ ‬دخلاً‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬خاضعين‭ ‬لضريبة‭ ‬الشركات‭.‬

ودعت‭ ‬‮«‬الهيئة‮»‬‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ (‬الأفراد‭) ‬الذين‭ ‬يُحققون‭ ‬دخلاً‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬يزاولون‭ ‬أعمالهم‭ ‬أو‭ ‬جزءاً‭ ‬منها‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬الجديد‭ ‬ليتعرف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيون‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات،‭ ‬والقرارات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والأدلة‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لـ«الهيئة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬‮«‬الهيئة‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬الاضطلاع‭ ‬على‭ ‬الدليل‭ ‬بالكامل‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬واضح‭ ‬لمُحتواه‭ ‬والتعريفات‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬العملية‭ ‬لتوضيح‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬الذين‭ ‬يزاولون‭ ‬أعمالهم‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬مقيمين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مُقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬لأغراض‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭.‬

وأوضح‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬التسجيل‭ ‬لأغراض‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬تسجيل‭ ‬ضريبي‭ ‬إذا‭ ‬جاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬وذلك‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬2024‭.‬

ووفقاً‭ ‬للدليل،‭ ‬يكون‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيون‭ ‬غير‭ ‬المُقيمين‭ ‬خاضعين‭ ‬لضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬مُنشأة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬وتجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬المُنشأة‭ ‬الدائمة‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية

بداية

من‮

‬2024‭.‬