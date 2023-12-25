خضوع الفرد لضريبة الشركات حال تجاوز العائدات مليون درهم في الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2023.
وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يُحققون دخلاً من الدولة، وذلك لتمكينهم من تحديد إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت «الهيئة» جميع المعنيين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يُحققون دخلاً من الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد ليتعرف الأشخاص الطبيعيون إلى قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة».
وأكدت «الهيئة» أهمية الاضطلاع على الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات التي يتضمنها، حيث يتضمن العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة سواء كانوا مقيمين أو غير مُقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضح الدليل الإرشادي أن الشخص الطبيعي يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية وذلك بداية من السنة الميلادية 2024.
ووفقاً للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المُقيمين خاضعين لضريبة الشركات في حال كانت لديهم مُنشأة دائمة في الدولة وتجاوز إجمالي عائدات المُنشأة الدائمة مليون درهم خلال السنة الميلادية
بداية
من
2024.
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