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مـجـلس إدارة مـعـهـد ((BIBF)) يـعـقـد اجتماعه الأخير لهذا العام

12/25/2023 11:21:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬اجتماعه‭ ‬السنوي‭ ‬الرابع‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬برئاسة‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المعهد‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الشيخ،‭ ‬لمناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬بجدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمعهد‭. ‬وافتتح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتقديم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬للعام‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المطروحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬للكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وعلوم‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المستقبلية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬الميزانية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للمعهد‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ،‭ ‬وفقاً‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬للمعهد‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المواصلة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬عالمياً‭.‬

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