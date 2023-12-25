بنك الخليج الدولي - السعودية يعلن نجاح الإصدار الأول لصكوك من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصداره‭ ‬الأول‭ ‬لصكوك‭ ‬من‭ ‬الشريحة‭ ‬الثانية‭ ‬بفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬استرداد‭ (‬الصكوك‭) ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬من‭ ‬الشريحة‭ ‬الثانية‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭. ‬ويتماشى‭ ‬برنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬مع‭ ‬أهدافه‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنمو‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحليسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬معلقاً‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الإصدار‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬الإصدار‭ ‬الناجح‭ ‬للصكوك‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ – ‭ ‬السعودية،‭ ‬وسيسهم‭ ‬برنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬البنك‭ ‬للتوسع؛‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬بالمملكة‮»‬‭. ‬مضيفاً،‭ ‬يعد‭ ‬الدعم‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬الوضع‭ ‬الائتماني‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬ونجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬نموه‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتلقى‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الأستاذ‭ ‬أسامة‭ ‬شاكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬جي‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬كابيتال‭): ‬‮«‬يسر‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬كابيتال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدير‭ ‬الترتيب‭ ‬الوحيد‭ ‬لبرنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬والإصدار‭ ‬الأول‭ ‬للبنك‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬الناجح‭ ‬على‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬المصدّر‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬للمصدّرين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬وتحدياته‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المقر‭ ‬الرئيس‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخبر‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وله‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة،‭ ‬وتقوم‭ ‬شركته‭ ‬التابعة‭ (‬جي‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬كابيتال‭) ‬ومقرها‭ ‬الرياض،‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للبنك‭.‬