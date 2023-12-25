لتقديم خدمات دفع سريعة وآمنة لعملائه..((البحرين والكويت)) ينضم إلى ((بُنى)) للمدفوعات العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬انضمامه‭ ‬بنجاح‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭ ‬للمدفوعات‭ ‬العربية،‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمقاصة‭ ‬وتسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬العربية‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استوفى‭ ‬جميع‭ ‬معايير‭ ‬وشروط‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬وكذلك‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال‭ ‬العالمية‭.‬

وسيتمكن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬والتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بصورة‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وأماناً،‭ ‬حيث‭ ‬تُتيح‭ ‬المنصة‭ ‬سهولة‭ ‬الربط‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المستفيدة‭ ‬ودعم‭ ‬الروابط‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القارات،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وخارجها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬والتجارية‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬المدفوعات‭ ‬واستقبالها‭ ‬بالعملات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬المبتكرة‭ ‬لإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام،‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الشراكات‭ ‬المميزة‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬عملائه‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬دفع‭ ‬رقمية‭ ‬فورية‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬ومعقولة‭ ‬التكلفة‭ ‬لتلبية‭ ‬كل‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬منى‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ - ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمنصة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمدفوعات‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بانضمامنا‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬البنك‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬المصرفية‭ ‬لعملائه‭ ‬الكرام‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬لتعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬باعتماد‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وأكثرها‭ ‬أماناً،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬دليلاً‭ ‬ملموساً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬باستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬للعملاء‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬بسرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬لمواكبة‭ ‬البيئة‭ ‬الرقمية‭ ‬سريعة‭ ‬التطوّر‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمسؤوليتنا‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لبدء‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬مختلف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬ستتيحها‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‮»‬‭.‬







