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الملك تشالز الثالث يدعو للسلام في أول رسالة بمناسبة عيد الميلاد منذ تتويجه

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الملك تشالز الثالث أهمية قضايا البيئة والحاجة إلى إحلال السلام في العالم، وذلك في أول رسالة يوجهها بمناسبة عيد الميلاد منذ تم تتويجه رسميا في مايو الماضي.
وتحدث ملك بريطانيا، البالغ 75 عاما من قصر باكينغهام، عن شعوره بـ «إلهام هائل» مصدره «تزايد الوعي حيال الكيفية التي يتعين علينا من خلالها حماية الأرض وعالمنا الطبيعي».
وأضاف الملك تشالز في رسالة مسجلة مسبقا بثها التلفزيون البريطاني «نهتم بالأرض من أجل أبنائنا وأبناء أبنائنا».
وفي ختام رسالته أشار ملك بريطانيا إلى «النزاعات التي تزداد مأساوية حول العالم».

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