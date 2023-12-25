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العراق طائرة مسيرة استهدفت مطار أربيل وأدت إلى وقوع إصابات

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول أن جماعات خارجة عن القانون حاولت الاعتداء على القواعد العراقية.
وقال اللواء رسول، في بيان، إن «الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة».
وأضاف «وفي هذا السعي الحثيث، تحاول جماعات خارجة عن القانون، الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة، بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية».
وأكد اللواء رسول أن «هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي»، ونؤكد أن «القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم».

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