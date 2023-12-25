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البابا فرنسيس يستنكر في رسالة الميلاد الحصد المروع لأرواح المدنيين في القطاع

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في رسالة الميلاد أمس «الوضع الإنساني اليائس» للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية على القطاع تؤدي إلى «حصد مروع» للمدنيين الأبرياء.
وقال البابا في رسالته إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الميلاد والتي ألقاها على الآلاف المحتشدين أمس: «أحمل في قلبي الألم من أجل ضحايا الهجوم الآثم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، وأجدد ندائي الملح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين».
وأضاف: «أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعاتها المرعبة، بسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن تتم معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات».
وتابع: «أوقفوا تأجيج العنف والكراهية، وتوجهوا إلى حل القضية الفلسطينية، من خلال حوار صادق ومستمر بين الطرفين، تدعمه إرادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولي».

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