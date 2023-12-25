البابا فرنسيس يستنكر في رسالة الميلاد الحصد المروع لأرواح المدنيين في القطاع

(MENAFN
- Al-Anbaa) دان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في رسالة الميلاد أمس «الوضع الإنساني اليائس» للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية على القطاع تؤدي إلى «حصد مروع» للمدنيين الأبرياء.
وقال البابا في رسالته إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الميلاد والتي ألقاها على الآلاف المحتشدين أمس: «أحمل في قلبي الألم من أجل ضحايا الهجوم الآثم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، وأجدد ندائي الملح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين».
وأضاف: «أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعاتها المرعبة، بسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن تتم معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات».
وتابع: «أوقفوا تأجيج العنف والكراهية، وتوجهوا إلى حل القضية الفلسطينية، من خلال حوار صادق ومستمر بين الطرفين، تدعمه إرادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولي».
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