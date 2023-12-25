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فرق نفسية لمواجهة الميول الانتحارية لجنود الجيش الإسرائيلي

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن قسم التأهيل في الجيش الإسرائيلي قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين في قسم التأهيل، أنه «سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية».
وأضافت أن «الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال».
وكشفت مصادر طبية إسرائيلية عن أن جنود الاحتلال الذين أصيبوا في معارك غزة يعانون من صدمات نفسية صعبة وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.
وفي وقت سابق كشفت تقارير إسرائيلية أن 500 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمات نفسية منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن تلك التقارير، أن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المستشفيات تحقن الجنود المصدومين نفسيا بمواد مخدرة حتى يتمكنوا من النوم.
واعترف الجيش الإسرائيلي حتى الآن بمقتل «485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة».

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