توتر متصاعد في صربيا المعارضة تضغط لإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية

MENAFN - Al-Anbaa) قالت الشرطة الصربية امس إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا وتم اعتقال 38 شخصا في أثناء وبعد احتجاج للمعارضة على نتائج الانتخابات.

واحتشد الآلاف وسط العاصمة الصربية بلغراد أمس الأول للمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي ووصفها مراقبون دوليون بأنها كانت غير نزيهة.

وحطم المحتجون النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أن تفرقهم الشرطة. في الأثناء تخوض مارينيكا تيبيتش، التي تعد من قادة المعارضة الصربية، إضرابا عن الطعام للتنديد بتزوير الانتخابات، مؤكدة رغم ما تبدو عليه من ضعف أنها تريد المضي قدما حتى النهاية، على الرغم من المخاطر التي تهدد صحتها.

وتطالب هذه النائبة التي ترأس قائمة الائتلاف المعارض للرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي أعلن حزبه القومي اليميني الفائز الأكبر في عملية الاقتراع، بإلغاء الانتخابات، وبدأت إضرابا عن الطعام امس مع ستة برلمانيين آخرين. وقال حزبها السبت إن صحتها «في خطر»، وإنها مضطرة لتلقي حقن يومية.

في السياق نفسه، اتهمت موسكو امس الغرب بالسعي إلى «زعزعة استقرار» الوضع في صربيا، وقالت المتحدثة باسم الديبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «من الواضح أن الغرب الجماعي يسعى إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد»، مشبهة التظاهرات في صربيا بتلك التي شهدتها كييف وأدت إلى وصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا مطلع 2014، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي».