Tuesday, 26 December 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توتر متصاعد في صربيا المعارضة تضغط لإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الشرطة الصربية امس إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا وتم اعتقال 38 شخصا في أثناء وبعد احتجاج للمعارضة على نتائج الانتخابات.

واحتشد الآلاف وسط العاصمة الصربية بلغراد أمس الأول للمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي ووصفها مراقبون دوليون بأنها كانت غير نزيهة.

وحطم المحتجون النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أن تفرقهم الشرطة. في الأثناء تخوض مارينيكا تيبيتش، التي تعد من قادة المعارضة الصربية، إضرابا عن الطعام للتنديد بتزوير الانتخابات، مؤكدة رغم ما تبدو عليه من ضعف أنها تريد المضي قدما حتى النهاية، على الرغم من المخاطر التي تهدد صحتها.

وتطالب هذه النائبة التي ترأس قائمة الائتلاف المعارض للرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي أعلن حزبه القومي اليميني الفائز الأكبر في عملية الاقتراع، بإلغاء الانتخابات، وبدأت إضرابا عن الطعام امس مع ستة برلمانيين آخرين. وقال حزبها السبت إن صحتها «في خطر»، وإنها مضطرة لتلقي حقن يومية.

في السياق نفسه، اتهمت موسكو امس الغرب بالسعي إلى «زعزعة استقرار» الوضع في صربيا، وقالت المتحدثة باسم الديبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «من الواضح أن الغرب الجماعي يسعى إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد»، مشبهة التظاهرات في صربيا بتلك التي شهدتها كييف وأدت إلى وصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا مطلع 2014، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي».

MENAFN25122023000130011022ID1107656326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث