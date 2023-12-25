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الشتاء يفاقم الأوضاع الصعبة للنازحين في القطاع

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتفاقم الظروف المعيشية الصعبة للنازحين في قطاع غزة المحاصر خلال فصل الشتاء مع تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا يسرد معاناة نازحين يعيشون في خيم، ومنهم زوجان يكافحان للحفاظ على دفئ طفليهما.
وفي إحدى الليالي، وسط هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، كانت هبة وإيهاب أحمد يحتضنان طفليهما الصغيرين بإحكام، معتمدين على حرارة أجسامهما وبطانية رقيقة لإبقائهما دافئين بينما تدخل الأمطار والرياح من خلال الفتحات الموجودة في خيمتهم المؤقتة.
وقالت هبة أحمد (36 عاما) للصحيفة: «ليس لدينا ما يبقينا دافئين وجافين. نحن نعيش في ظروف لم أكن أتخيلها أبدا طوال حياتي».
وتعد أسرة أحمد من بين 1.9 مليون من سكان غزة الذين تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل حملة القصف المتواصلة وعملياتها البرية الموسعة ردا على الهجمات التي نفذتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وقال إيهاب أحمد (45 عاما)، إنهم جاءوا إلى حي المواصي جنوب غزة قبل ثلاثة أسابيع، مع دخول فصل الشتاء.
ولجأت الأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى خيمة صغيرة واهية بنوها باستخدام النايلون باهظ الثمن وبعض الألواح الخشبية. وأضاف أنهم يتقاسمونها مع 16 من أقاربهم الآخرين.
وأضاف أنه خلال النهار، يحاول هو وأبناؤه العثور على الحطب والكرتون لإشعال نار صغيرة، ويستخدمونها للطهي والتدفئة.
وعبر ايهاب عن ظروفه المعيشية في مقابلة عبر الهاتف مع «نيويورك تايمز» قائلا: «أنا أتحدث إليكم بينما يعميني دخان النار».
وأعربت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أخرى في الأيام الأخيرة عن مخاوف متزايدة بشأن زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن في غزة مع نقص المياه النظيفة والصالحة للشرب والظروف غير الصحية. ووفقا لمنظمة «اليونيسيف»، فإن الأطفال هم الأكثر تضررا من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المعدية.
وأوضح ايهاب أحمد أن ابنته الصغرى، جنى (9 سنوات)، تعاني من آلام شديدة في البطن بسبب الجفاف الشديد. وقال إنه لم يتمكن من نقلها إلى مستشفى أو عيادة لأن المراكز الطبية القليلة التي لاتزال تعمل مكتظة بالكامل ويصعب الوصول إليها سيرا على الأقدام.
وأضاف: «كانت تصرخ من الألم، وكل ما يمكننا فعله هو أن نعطيها بعضا من مياه الأمطار لتشرب».
وكان الطقس دافئا عندما فر ايهاب أحمد مع زوجته وأطفاله الخمسة من منزلهم في مدينة بيت حانون الشمالية خلال الأيام الأولى من الحرب. وقالت هبة أحمد، إنهم، مثل كثيرين آخرين، لم يتوقعوا أن يرحلوا لفترة طويلة، وقد فروا مع بعض الوثائق والملابس الصيفية التي كانوا يحملونها على ظهورهم.

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