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ترحيب عربي وإسلامي بخارطة الطريق الأممية لدعم مسار السلام والاستقرار في اليمن

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن بشأن مجموعة من التدابير منها وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن.
وأعرب البديوي، في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، عن أمله في أن تسهم هذه التدابير في حل سياسي شامل يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار، مؤكدا ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.‏
وثمّن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها، مشيرا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام هناك.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان التأكيد على «استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق»، حسبما ذكرت وكالة «واس».
كما رحبت سلطنة عمان بالإعلان الأممي، معربة عن أملها أن «يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة»، مؤكدة أن من شأن «سلام شامل ودائم في اليمن أن يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار».
وأشادت دولة قطر بـ «جهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية».
أعربت الخارجية القطرية في بيان عن أمل الدوحة في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار.
بدورهما، جددت كل من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي التأكيد على وقوفهما الدائم مع اليمن وشعبه والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة للحد من معاناة الشعب اليمني وتمكينه من توجيه جهوده وقدراته نحو استتباب الأمن والاستقرار ودفع التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقا لتطلعاته.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ قد اعلن السبت الفائت توصل أطراف الصراع في اليمن للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل كامل البلاد.
وقال المبعوث الأممي في بيان صادر عن مكتبه إن التدابير تتضمن أيضا الانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية أممية تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأضاف البيان أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
كما ستنشئ خارطة الطريق أيضا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة، بحسب البيان.
وعبر غروندبرغ عن تقديره لدور الملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في «دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق».

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