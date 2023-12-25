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خيارات جديدة لوقف حرب غزة ترحيل قادة حماس مقابل إطلاق الرهائن

12/25/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضاعفت إسرائيل من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على غزة حتى في أعياد الميلاد، بينما حذرت منظمات أممية من أن الوضع الانساني في القطاع وصل ذروة حالته الكارثية، مع اقتراب الحرب من شهرها الثالث. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه زار قطاع غزة امس، مؤكدا «تكثيف» القتال ضد حركة «حماس».
وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست (البرلمان) امس «أنا الآن عائد من غزة.. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته». لكن على الرغم من تصريحات نتنياهو، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حكومته تدرس خيارا جديدا يتعلق بمصير قادة «حماس» في القطاع.
ويتمثل هذا الخيار في الإحجام عن اغتيال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد جناحها العسكري (كتائب القسام) محمد الضيف ومنحهما حصانة من نوع ما لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى، وذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وحسبما أفاد به موقع صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل»، فإن حكومة نتنياهو تدرس خيار عدم قتل كل من السنوار والضيف، ومنحهما حصانة من نوع ما، لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى، وذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان مصادر، لم تذكر أسماءها، أكدت مناقشة القيادة الأمنية والسياسية هذا الخيار، على الرغم من عدم وجود اقتراح ملموس على الطاولة حاليا.
في المقابل، قال يحيى السنوار إن كتائب القسام «هشمت الجيش الإسرائيلي، وهي ماضية في مسار تهشيمه، ولن تخضع لشروط تل أبيب».
واشار السنوار، في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي لـ «حماس»، إلى أن كتائب القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات، وذلك حسبما نقلته قناة «الجزيرة» الفضائية عن مصدر مقرب من «حماس».
واوضح أن كتائب القسام استهدفت خلال العملية البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.
المقاومة تشترط: «الكل مقابل الكل»
في سياق متصل، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» إن حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت الحركتان، اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم 7 أكتوبر الماضي.
واقترحت مصر «رؤية» أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا «حماس». وقال المصدران إن القاهرة اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لـ «حماس» بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ورفض أحد مسؤولي «حماس»، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا. وقال المسؤول لـ «رويترز»: «بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل». ورددت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز رهائن أيضا في غزة، هذا الموقف. وقال مسؤول في «الجهاد» إنها ‬اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.
وأوضح المسؤول ان الحركة تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ «الكل مقابل الكل»، أي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
في هذه الأثناء، بات الوضع الإنساني في غزة كارثيا، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن وفد المنظمة الذي زار القطاع مؤخرا شاهد «يأسا متزايدا بسبب الجوع الحاد».

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