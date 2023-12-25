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قائد التطوير والاستقرار

12/25/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بايع كل الكويتيين وجميع أطيافهم بكل ثقة وحب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت، لأنه خير خلف لخير سلف، وهو الشخصية القيادية التي قادت دفة البلاد في ظروف خاصة، إلى بر الأمان، وكان مثالا للقائد الحكيم بأفعاله وأقواله، وتحركاته الجادة داخليا وخارجيا.
ولقد كانت قراراته منحازة إلى الكويتيين، ومعبرة عن حكمته، ونظرته المستقبلية، وحرصه على التطوير في مفاصل الدولة كافة.
وفي هذا السياق نستذكر سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «رحمه الله»، الذي أحزن رحيله قلوب الجميع وكان هذا دليلا على ما كان يحتله من حب في القلوب، وهو حب محفوف بالاحترام والتقدير، لإنسان لم تشغله الدنيا عن العبادة وقراءة القرآن، والتواصل مع الناس.
فالأمير الراحل منذ بداية حياته السياسية عام 1962 ـ محافظا لمنطقة حولي، ثم وزيرا للداخلية عام 1978، ووزيرا للدفاع في عام 1988 ـ كان متفانيا في عمله محبا للجميع.
حيث كان الأمير الراحل مثالا للمسؤول الواعي، والمهتم بكل القضايا التي تمس المجتمع، ولقد حمل على عاتقه الكثير من المناصب، وكان مدافعا عن الكويت وأهلها ضد الغزو العراقي الغاشم.
وحينما كان ولي عهد للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ،رحمه الله، على مدار 14 عاما، لم نر منه إلا كل خير وحب وتسامح.
وعندما تولى منصب أمير البلاد رسميا في 29 سبتمبر 2020، حتى وفاته، رحمه الله، لمسنا كل ما كان يحيطه بنا نحن شعب الكويت من حب ورعاية.
ومع كل ما تقدم، فإن الاستقرار الذي تتمتع به الكويت، يجعلنا ننظر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بصفته الأب الحكيم، الذي لديه تطلعات كبيرة في حمل الأمانة، من اجل أن تظل الكويت واحة أمن وسلام، كما عهدناها منذ نشأتها، وأن يعم الخير على أرضها الطيبة بأهلها والمقيمين عليها.
إن أهل الكويت يفخرون ويسعدون بقيادتهم الحكيمة، التي تبحث عن كل ما من سبيله أن يدفع دفة الأمان والتطور والاستقرار إلى الأمام.
ولعل أهم ما يميز صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد هو حبه للاستقرار، ورغبته الشديدة في أن يعم كل أركان الدولة، كما أن نظرته المستقبلية جعلته يعطي الاهتمام الأكبر للتطوير في كل مجالات الدولة.

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