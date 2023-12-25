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الكويت في الطريق الصحيح

12/25/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أداء القسم لتولي الحكم والمسؤولية خارطة طريق للإصلاح والبناء والازدهار الاقتصادي والأمني والاجتماعي يبشر بمستقبل زاهر للكويت ونهضة متجددة.
كان صاحب السمو واضحا في خطابه الذي افتتح عهدا جديدا للكويت مبتدأ حكمه وتوليه مسؤولية السلطة للكويت، عندما قال إن «هناك استحقاقات ينبغي القيام بها من السلطتين لصالح الوطن والمواطنين ولم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.. بل وصل الأمر لأبعد من ذلك عندما اجتمعت السلطتان واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح الناس من خلال ملفات التعيينات والجنسية والعفو ورد الاعتبار».
لقد عبر سمو الأمير وبكل وضوح عن كل التصرفات والقرارات التي لا تحقق العدالة بين المواطنين ويبدو أن سمو الأمير الحازم عازم على دفع مسيرة التصحيح من أجل القضاء على كل الممارسات اللاقانونية والفساد.
إن خطوات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتبشر بمستقبل زاهر للدولة للحد من كل أنواع الفساد والتأكيد على العدالة والمساواة بين المواطنين ومنع كل أنواع الواسطات والتعيينات «الباراشوتية» وكذلك سيمارس جميع صلاحياته لمنع أي محاولة لتغيير الهوية الكويتية عبر ملف الجنسية من خلال منح الجنسيات لمن لا تنطبق عليهم شروط المنح.
إن التوجهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تدعو إلى التفاؤل ودفع عجلة مسيرة التصحيح في مختلف الدوائر الحكومية. دعونا نتفاءل بمستقبل زاهر وفق ما جاء في خطاب صاحب السمو الأمير الذي كان واضحا أنه سيتصدى بحزم لكل من يسيء التصرف بمسؤولياته، فلا شك في أن هذا سيقطع دابر من يحاول استغلال منصبه لاتخاذ قرارات غير قانونية وفيها تجاوز لحقوق الآخرين.
تحية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في سعيه لتصحيح المسار والاهتمام بإنجاز المشاريع التنموية والأكثر تمسكا بالعدالة والمساواة بين المواطنين.
آية كريمة: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا».
والله الموفق،،،

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