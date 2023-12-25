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غد مشرق وعهد جديد

12/25/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نهنئ ونبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه سدة الحكم لبلادنا الغالية الكويت، وذلك عقب أداء سموه اليمين الدستورية، وهي مناسبة سامية تعكس روح الوفاء والتفاني بخدمة الوطن والمواطنين، وندعو الله أن يعينه على حمل الأمانة وحسن أدائها. وسمو الأمير خير خلف لخير سلف، فسيرته عطرة حافلة بالإنجازات والعطاء. وبعد أداء صاحب السمو الأمير اليمين الدستورية جاء النطق السامي التاريخي للتأكيد والتذكير بخريطة طريق للإصلاح على العمل الجاد والإخلاص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وعدم الإضرار بمصالح البلاد، والحرص على الوحدة الوطنية وهى صمام الأمان والاستقرار، ولاسيما ونحن نعيش بين أقاليم غير مستقرة أمنيا.
كما شدد الخطاب السامي على التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية والمبادئ تجاه قضايا الديموقراطية والنظام الدستوري والتصدي للفساد في البلاد، مع الاهتمام بالجوانب الأمنية، عبر تعزيز الروابط مع الدول إقليميا وعالميا. ونعلم جيدا أن الكويت جغرافيا من الدول الصغيرة مساحة، والاستقرار والأمن هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الدول وتقدمها، وقد تكون الكويت في حاجة إلى رادع يؤمن استقلالها ويحافظ على سيادتها وجذورها وترابها، لذا وجب التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطن وتصحيح المسار في المجالات الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واللحاق بالركب الاقتصادي الاقليمي والعالمي، والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن، وتفعيل البرامج الاقتصادية والتنموية والأنشطة الرياضية والسياحية، ومواجهة التحديات والاستعداد للمستقبل وخدمة المواطن، واخلاص المواطن لوطنه وأمته مع المحافظة على الهوية والثوابت الوطنية واحترام سيادة القانون ومحاربة الفساد، والعمل على تحقيق مصلحة الوطن العليا. والوطن هو البقاء من أجل ان تتبوأ الكويت المراكز المتقدمة والريادية خليجيا واقليميا وعالميا.
ونحن نعلم أنه باكتشاف النفط في الكويت أعطيت الأهمية الدولية والعالمية لمنطقة الخليج العربي، فهو محور الاقتصاد العالمي باعتباره قوة الحياة الاقتصادية وهو مادة قابلة للنضوب، فلابد من تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى نظام اقتصادي جديد ورؤية اقتصادية حديثة هادفة، وتفعيل رؤية الكويت لسنة 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، ومبني على أساس رفاهية الإنسان الكويتي وتقدم الوطن والتحول التكنولوجي والرقمي، وكذلك اقتناص الفرص الاستثمارية.
حفظ الله الكويت وشعبها تحت ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، وسدد الله على الخير خطاك يا صاحب السمو لمواصلة مسيرة البناء والنماء والعطاء ومستقبل واعد وزاهر بالرقى والتقدم.

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