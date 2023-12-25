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الكويت أولاً وأخيراً

12/25/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «نحن زائلون والكويت باقية» جملة رائعة مقرها القلب والوجدان أطلقها أميرنا الراحل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الفردوس الأعلى مثواه. وقد جعلها لنا خالدة تالدة، وقوام هذه الجملة الوطنية الخالصة والانتماء الصافي، واعتبار الوطن ارضا وفرضا، ولا يكون ذلك بالأقوال ولكن بالأفعال، فكل كويتي مدين للكويت من رأسه حتى أخمص قدميه بل انه غارق بفضلها مخدوم من المهد الى اللحد، وهذا من فضل الله ومنته وإحسانه علينا، وهي نعمة كبرى تحتاج منا إلى الحمد والشكر لله تعالى الذي تفضل بها علينا.
ولا شك أن عماد الوطنية الحقة وسنامها وذروتها السمع والطاعة لولاة أمورنا وهذا ما نشأنا عليه وتعلمناه من آبائنا وأجدادنا، فطاعة ولاة أمورنا واجبة بنص القرآن الكريم حيث يقول المولى عز وجل في محكم كتابه (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59]، والآية واضحة وضوح الشمس فقد قرن الله تعالى طاعة ولاة أمورنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فارقنا بالأمس القريب أمير مؤمن تقي ورع متواضع اعتبر نفسه واحدا منا له ما لنا وعليه ما علينا فحزنا على فراقه حزنا شديدا، ولكنه امر الله الذي لا راد له.
وقد تولى سدة الحكم صنوه وشقيقه ورفيق دربه الطويل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله وسدد في طريق الخير خطاه، وهو الذي عاصر الكويت ماضيها وحاضرها وخدم وطنه بكل إخلاص، اما الدنيا فهي هكذا نفارق أحبتنا رغما عنا، وهي سنة الله في خلقه، واليوم نحن في عهد جديد سيكون بإذن الله عهد رخاء ونماء وأمن وأمان ونهضة على جميع الأصعدة، فلا قبيلة ولا حزب ولا مذاهب امام حب الكويت الجارف، فنحن من الكويت ولها، ولنكن عند حسن ظن ولاتنا صفا واحدا مثل البنيان المرصوص، ولنقل جميعا الكويت أولا وأخيرا فهي الباقية ونحن زائلون، ودمتم سالمين.

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