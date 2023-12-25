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دلوني على السبيل

12/25/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحم الله الفاجومي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذين أتحفانا برائعة التراث الشعبي «عطشان يا صبايا دلوني على السبيل»، والتي اختتماها بأبيات: «..ومعانا العقل دليل.. والشمس تصب صبابه.. والمنبع نهر النيل.. وإن لاموا علينا يلوموا.. مالهمش علينا سبيل.. ودلوني على السبيل».
وأين السبيل لاستمرار جريان النهر الأسمر في مساره المحتوم منذ آلاف السنين؟ وماذا نحن فاعلون بعد فشل الجولة الرابعة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ وما معنى عبارة «أن مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها (المائي والقومي) في حالة تعرضه للخطر؟
منذ عام 2011 وجولات التفاوض تفشل الواحدة تلو الأخرى.. فماذا بعد؟
أعتقد ان الملف برمته أصبح خارج النطاقين.. الفني متمثلا بوزارة الري، والديبلوماسي عبر وزارة الخارجية.. وأصبح الآن أمام القيادة السياسية - أعانها الله حقيقة - اتخاذ القرار «السياسي» الذي تراه مناسبا، ومع الأخذ في اعتبار تراجع «الحل العسكري» ليصبح في ذيل قائمة الخيارات، يصبح التطور الطبيعي هو إما العودة الى تحكيم الاتحاد الأفريقي الذي تشترك مصر وإثيوبيا والسودان في عضويته، أو اللجوء الى المطالبة بتحكيم دولي عبر الأمم المتحدة، وربما التوجه إلى مجلس الأمن، واللجوء للبند السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي من القانون الدولي.
..وندعو الله ألا تتطور إخفاقات التفاوض لتصل إلى حد (كل الخيارات مفتوحة).. فمصر يكفي من تحدياتها الخارجية ما هو منتشر على طول حدودها الأربعة.. بل ويمتد إلى مدخل البحر الأحمر عند باب المندب، ولا تنقصنا «خيارات مفتوحة» مع إثيوبيا.
وأخيرا.. تسألوني عن موقف الخرطوم؟ وإلى أي جانب تقف دولة السودان؟.. حسناً يؤكد المصريون أن القاهرة والخرطوم في صف واحد.. وتؤكد أديس أبابا أن الخرطوم معها تأكيدا!!.. شخصيا أقول: أدعو الله أن تظل السودان دولة واحدة.. ولتقف إلى جانب من تشاء!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


دعاء لفلسطين


اللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولّ أمرهم، وثبِّت أقدامهم، وتقبَّل شهداءهم.. وارحم ضعف أطفالهم وشيوخهم ونسائهم.. إنك على كل شيء قدير.

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