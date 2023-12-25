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رغم تجميده منذ عامين.. رفع موازنة الصحي العالي إلى 315 ألف دينار

12/25/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات رفعت الحكومة موازنة المجلس الصحي العالي بمقدار 58 ألف دينار للعام 2024 لترتفع من 257 ألف دينار للعام 2023 إلى 315 ألف دينار، على الرغم من تجميده منذ أكثر من عامين، ومن دون اتخاذ أي خطوات أو الإعلان عن تفعيله.
وتعد أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره من العام 2023 في زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (46) ألف دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، إضافة إلى زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمقدار (8) آلاف دينار، وزيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (4) آلاف دينار.
وكانت "الغد" نشرت تقريرا عن تجميد المجلس الصحي العالي الذي بات حبرا على ورق، فالحكومة لا تستطيع إلغاء المجلس إلا في حال إيجاد خلف قانوني له، لكون نظامي "صندوق الأخطاء الطبية"، و"الاعتمادية"، تتبعان له، وكذلك لوجود أموال عامة والتزامات على جهات صحية.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في 7/ 11/ 2021 قرارا ألغى فيه "قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999".
ويضم المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، في عضويته وزراء: العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية وأطباء وصيادلة وممرضين.
وتأتي موازنته سنويا من المساهمات الوطنية الحكومية، ومشاريع ممولة من المنظمات الدولية، بالإضافة لما تدفعه المستشفيات الخاصة والاعتمادية من رسوم.
ويفترض بالمجلس الصحي العالي العمل على رسم السياسات العامة للقطاع الصحي في المملكة، وتشكيل لجان وطنية للسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي، القيام بدراسات وطنية لتقييم القطاع الصحي، ورسم السياسات الصحية على المستوى الوطني، بالتشارك مع المؤسسات المعنية مثل وزارة الصحة، والخدمات الطبية، والجامعات الرسمية.
ومن المفترض أن يعمل على تزويد صناع القرار بالأدلة والبراهين المبنية على الأسس العلمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية الوطنية، وتفعيل البرتوكول الوطني لتقديم الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى، فضلا عن تقديم السياسات والتنسيق النهوض بالقطاع الطبي، ورفع كفاءة العاملين.
كما يفترض في المجلس، إصدار التشريعات الناظمة، وتشكيل لجان وطنية للمساهمة في رفع القطاع الطبي، وإعداد نظام تطوير مهني مستمر مبني على أسس علمية يدعم رفع كفاءة العاملين في النظام الصحي، إضافة إلى تقديم تقارير دورية تتعلق بالكوادر البشرية (المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية).
كما يعمل على تفعيل عمل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية والسياسات، والتنسيق برسم السياسات الصحية على المستوى الوطني، بالتشارك مع المجلس الأعلى للسكان من خلال الإستراتيجية الوطنية الصحية، إضافة إلى إدراج بند النوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأسس والمعايير الصادر من المجلس الصحي العالي.
كما يفترض بالمجلس المشاركة في اللجان الوطنية المعنية بالتوعية لنظام التطوير المهني المستمر، وإصدار مؤشرات المرصد الوطني حسب النوع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، واعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يعمل، وفقا للخطة المقدمة للحكومة، على إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاولين لجميع المهن الطبية المساندة، واعتماد وتوثيق برامج أنشطة التطوير المهني المستمر، ووضع الأسس والمعايير بشكل دوري، إضافة إلى متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر، وتحصيل رسوم اشتراك من أماكن تقديم الخدمة الصحية عن كافة المهن الصحية والطبية.
كما يجدر به العمل على ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية، ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها.
ومن أبرز مهامه تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، ودراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي، فضلا عن دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي، ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.

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