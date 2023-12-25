تهريب المخدرات والسلاح آخر هموم دمشق.. والأردن يكافح وحيدا

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

- على الأردن أخذ زمام المبادرة بمواجهة أوكار المخدرات

- دور أردني مزدوج بحماية المصالح الوطنية للمملكة ولدول شقيقة

فيما يواجه الأردن تحديا كبيرا جراء تهريب المخدرات من سورية، فهو ما يزال مستمرا في مكافحتها بكل إمكانياته، وسط تأكيدات رسمية بأن المملكة ستقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية المجتمع الأردني منه.

ومع استمرار عمليات التهريب، يرى مراقبون أن هناك اعتقادا سائدا بعدم وجود تحرك يذكر من قبل النظام السوري لمكافحة المخدرات وتهريبها إلى الأردن، وهو التحرك الذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

ورجح هولاء، بأن الحكومة السورية لا تفعل الكثير، على المدى القصير، لوقف تدفق المخدرات التي تحقق أرباحا بالمليارات سنويا، لشبكات التهريب.

وكانت تشكلت اللجنة الأردنية السورية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار(مايو) الماضي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في 23 تموز(يوليو) الماضي، بحضور أمني رفيع المستوى من الجانبين، وبحثت سبل مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود السورية إلى الأردن، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب.

لكن بعد يوم واحد من الاجتماع، أعلنت القوات المسلحة - الجيش العربي، إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، داخل الأراضي الأردنية، في حين ذكر الجيش أن الطائرة كانت تحمل كيلوغرامين اثنين من مادة "الكريستال" المخدرة.

وفي هذا الصدد يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إنه ينبغي على الأردن أن يأخذ زمام المبادرة في مواجهة أوكار المخدرات، وبضربات استباقية؛ لأن تركها بدون مواجهة، يعني أنها ستشكل خطورة لاحقا على الأمن الوطني، خاصة وأن هذه الميليشيات الإجرامية لديها أهداف وخلفيات سياسية، منها نشر الفوضى، وبالتالي فإن القيام بضربات استباقية يمنع استمرار عمل هذه الميليشيات باتجاه الأردن، ويعني ذلك أيضا تحملها تكلفة كبيرة فيما إذا خاطرت باستمرار نشر المخدرات أو تهريب السلاح للأراضي الأردنية.

وتابع شنيكات: "الحقيقة أن الأضرار السياسية تعتبر الآن طفيفة مقارنة بما ستسببه هذه الميليشيات في المستقبل أو تركها دون مقاومة، ولا بد من القيام بالمطلوب والدفع بقوة باتجاه فرض منطقة عازلة بتنسيق دولي يمنع وصول الميليشيات إلى هذه المنطقة، سواء بالتنسيق مع سورية أو العراق، خاصة لأن العراق أيضا متضرر، بل يلحق الضرر حتى بدول الخليج وكذلك بروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا حدثت أضرار سلبية بالنسبة للسيناريوهات، فأعتقد أن النظام السوري غير معني بالدخول في مواجهة عسكرية مع الأردن في هذه المرحلة على الأقل، وقد تشكل هذه الميليشيات عبئا عليه، وبالتالي فإن التخلص من الأضرار التي تسببها أولوية، وسيبقى الجهد الدبلوماسي الأردني هو العامل الحاسم في التمهيد لعملية عسكرية محدودة أو فرض منطقة عازلة، وسيحدد إلى أين تتجه الأمور".

بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور بدر الماضي: "عندما نتحدث عن المصالح الوطنية الأردنية العليا المتعلقة بقضية المخدرات التي بدأت قبل سنوات قليلة، لم يتصرف الأردن عسكريا بشكل فوري أخذا بالاعتبار الأخلاقيات المتعارف عليها دوليا، وفضل الحديث مباشرة إلى الحكومة السورية، وفي أكثر من مناسبة، وقال لها إن هناك خطرا على الحدود الأردنية، ويتمنى من الإخوة السوريين محاولة معالجة هذا الأمر".

وتابع الماضي: "لكن بعد ذلك التقييم الأردني، وصل الأردن إلى قناعة بأن شبكات التهريب هي شبكات مرتبطة بشكل أو بآخر مع جهات رسمية داخل أروقة الدولة الرسمية السورية، فباتت هناك حالة من عدم اليقين بأن الحكومة السورية قادرة على ضبط هذا السلوك الإجرامي الذي يهدد الأمن الاجتماعي الأردني، ولذا تم التصريح رسميا من قبل الدبلوماسية الأردنية في أكثر من مرة، بأن الأردن قادر على الوصول إلى هؤلاء الناس الذين يحاولون تهديد الأمن الوطني الأردني، بأي وقت، وهذه كانت إحدى الرسائل السياسية الأردنية أيضا للحكومة السورية".

وأضاف: "بعد ذلك أصبح الأردن في حل من أي حرج مع الحكومة السورية، ولذلك قام، وبما توجبه مصالحه الوطنية، بمهاجمة هذه الأوكار داخل الأراضي السورية، لأن الحكومة السورية ترى على ما يبدو أن قضية تهريب المخدرات من حدودها ليست من أولوياتها، فهناك مشاكل داخلية كثيرة لديها تحتاج إلى معالجتها أولا، بمعنى أن ما يهمها الآن، وبشكل كبير جدا، تركيزها على محاولة البقاء الوجودي، وإبقاء فاعليتها داخل حدود العاصمة دمشق، وليس لديها قدرة على السيطرة على باقي الأراضي السورية".

وبحسب الماضي، "يتناقض ذلك مع ما وعدت به الحكومة السورية الدولة الأردنية في أكثر من مناسبة، وأنا لا أعتقد أن المواجهات ستتطور بين الأردن وسورية، فالأردن مدعوم وطنيا، ولديه جبهة داخلية متماسكة وكبيرة، والأغلبية تعتقد أن الأردن يقوم بواجبه تجاه مواطنيه، وهو يعمل في إطار ما تمليه عليه واجباته تجاه مواطنيه، وتجاه حماية أمنه الوطني".

وتابع: "الأردن لم يدخر جهدا في محاولة معالجة هذا الأمر من خلال العلاقة الثنائية بينه وبين الحكومة السورية، لكن كما ذكرت عندما توصل الأردن إلى مرحلة أنه لا يمكن أن يتسامح، أو ينتظر ما ستفعله الحكومة السورية لمعالجة هذا الأمر، عندئذ أخذ على عاتقه معالجة هذا الأمر بنفسه من خلال قواته المسلحة".

وقال: "مرة أخرى، لا أعتقد أن الحكومة السورية ستطور من المواجهة السياسية مع الأردن، للأسباب التي ذكرتها، ولأسباب منطقية أيضا، لأن ما يقوم به الأردن مشروع في مواجهة هذه العصابات والشبكات التي أصبحت لا تهدد الأمن الأردني فقط، بل الأمن العربي أيضا، وخاصة الخليجي، بسبب كثرة التهريب ولكبر كميات المخدرات التي يتم ضبطها، فهي ليست معده فقط للسوق الأردني، بل أيضا لأسواق دول الخليج العربي الشقيقة".

وأضاف: "ذلك يعني أن الأردن يقوم بدور مزدوج، الأول المحافظة على مصالحه الوطنية، وكذلك المحافظة على المصالح الوطنية للدول العربية الأخرى، من خلال ما يقوم به في مواجهة مثل هذه العصابات والشبكات الإجرامية".

من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، أن "تزايد عمليات التهريب وما رافقها من تصعيد عسكري للمجموعات المسلحة المرافقة لتلك العمليات، يرتبط بشكل مباشر مع حالة الغموض على الحدود السورية الأردنية، حيث تتقاطع جبهة إسرائيل الشمالية مع الجماعات المسلحة المدعومة إيرانياً. ونظراً لانشغال روسيا بالأزمة الأوكرانية، وتراجع التنافس الروسي – الإيراني في سورية؛ فمن المرجح أن التواجد الإيراني في سورية سيتسع".

وبحسب الحجاحجة، فإن الحدود السورية الجنوبية في أغلبها خارج سيطرة الدولة السورية، وهناك نشاط متزايد جدا في الاتجار بالمخدرات، وبكمية باتت تغطي كل المجتمعات العربية بما في ذلك الأردن، فيما ابتكرت هذه المجموعات طرقا جديدة للتهريب، عبر الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل.

وأوضح أن "هذه الكميات التي تهرب من الحدود السورية، يعاني منها الأردن، وتمثل تهديدا حقيقيا للمملكة وللعديد من البلدان الأخرى، ما دفع الأردن في أكثر من مناسبة إلى مطالبة الدولة السورية عبر مباحثات سياسية جادة بضبط الحدود، لكن دمشق، وفي ظل الوضع الحالي، تبدو غير قادرة على استعادة الأمن هناك، خاصة في ظل التدخلات الخارجية بالجنوب السوري".

وأكد أن هذا الوضع "تتحمل تكاليفه الدولة الأردنية التي استنفدت كل طاقتها في حماية الحدود مع سورية من جانب واحد، منذ اليوم الأول للأحداث السورية عام 2011، إذ دائما ما طالب الأردن بإيجاد حل سياسي يجعل هناك دولة سورية قوية تحمي حدودها بالشكل المثالي المطلوب".

وتابع: "لا يمكن تحديد التكلفة السياسية لتهريب المخدرات بين الأردن وسورية بدقة، حيث إن هذا النوع من الأنشطة غير قانوني، ويمكن أن يتسبب بتداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين، ويمكن أن تشمل التداعيات السياسية اتخاذ إجراءات أمنية أشد، وتأثيرات على العلاقات الدبلوماسية، وزيادة التوتر بين الدولتين".

وأضاف: "من الضروري فهم أن التهريب يثير قضايا أمنية وقانونية خطيرة، ويؤثر على الثقة بين البلدان المعنية، إذ تتفاوت العواقب السياسية لتلك الأنشطة اعتماداً على عدة عوامل، مثل كيفية التعامل مع المشكلة من قبل السلطات السورية، والتزام كل بلد بمكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون بين الدولتين لمواجهة هذه التحديات، خاصة وأن محاربة تهريب المخدرات تتطلب تعاونا دوليا فعّالا وتبادلا للمعلومات، وجهودا مشتركة للقضاء على هذه الظاهرة الضارة".

وقال إن "العلاقة بين عمان ودمشق مضطربة منذ عقود طويلة، وما يحدث حاليا على الحدود الأردنية-السورية هو عمليا بمثابة حرب حقيقية تقوم على تهريب الأسلحة والمخدرات والإرهابيين عبر الحدود مع سورية، وليس أمام عمان سوى الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى أن الحراك الدبلوماسي الذي انتهجه الأردن لم يحدث ذلك الاختراق المطلوب، اذ استخدم الأردن الرسمي سياسة العمل المتدرج في العلاقة مع النظام السوري، لكنها لم تأت بحل لتلك المشكلة، لاسيما وأن الأردن بحاجة للحصول على موافقة دولية كبيرة لإقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري".