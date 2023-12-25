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لا أماكن رخوة على الحدود الشمالية.. وأحكام تصل إلى الإعدام للمهربين

12/25/2023 11:19:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال أكدت مصادر عسكرية مطلعة، عدم وجود أماكن رخوة على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، قد تستغلها عصابات المخدرات المدعومة من ميليشيات شيعية مقيمة في مناطق بالجنوب السوري، وقوات عسكرية غير منضبطة من الجيش السوري.
وأشارت تلك المصادر، إلى أن هذه العصابات، تستغل التنوع المناخي والجغرافي للحدود، لتنفيذ عمليات التهريب، فهذه العصابات تستغل العواصف الرملية صيفا، وتشكل الضباب الكثيف شتاء، لكونهما يحجبان الرؤية عن كاميرات الرقابة الإلكترونية (الآيس).
ويصل طول الحدود الأردنية السورية لـ 375 كيلو مترا، ناهيك عن تنوعها التضاريسي والاجتماعي بحكم القرى الحدودية المشتركة بين الأردن وسورية، ما قد يتيح استغلال أبنائها وظروفهم المالية، ومعرفتهم بالمكان وتسهيل اجتياز الحدود والعمل بتهريب المخدرات لصالح تلك العصابات، ما يعطي المهربين مجالا للتنسيق بينهم.
وبرغم الحدود المشتركة بين الجانبين، وما يتوجب عليه من أن تكون تحت حراسة عسكرية مشتركة منهما، لكن الواقع، يكشف أن حماية الحدود ومنع التهريب والتسلل، يقع على عاتق قوات حرس الحدود الأردنية.
ويتبع مهربون وسائل عديدة للتهريب، كعبور الحدود سيرا على الاقدام، بخاصة في المنطقة الغربية من الواجهة الشمالية، أو باستخدام حيوانات في منطقة الحَرة ذات الوعورة الشديدة، لصخورها البركانية المانعة لحركة الاليات، كذلك باستخدام المركبات في التهريب بالمناطق الشمالية الشرقية، كونها صحراوية ومنبسطة.
وهناك استخدام لطائرات الـ"درون"، الى جانب استخدامهم وسائل اخرى، ففي عام 2017 اكتشف حرس الحدود، نفق "التابلاين" للتهريب، وقد جرت أزالته بالكامل.
وبينت المصادر، ان العصابات، ذات تنظيم وتسليح وتكتيكات وخطط متطورة، توظفها في نطاق عمليات التهريب، كتقسيم المهربين أو المتسللين لعدة مجموعات: أولى، لاستطلاع الحدود. وثانية، لتشتيت الجيش، وثالثة للتسلل عبر الحدود.
كما أن المهربين يستغلون الأطفال أحيانا كدروع بشرية في التهريب، لقناعاتهم بأن حرس الحدود لا يطلق النار على الأطفال، أو من يحتاجون لخدمات إنسانية.
وينفذ الأردن عملا استخباراتيا في تتبع عمليات التهريب، فوفق مصادر صحفية، ذكرت انه عقب اغتيال مسؤول ملف تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن مرعي الرمثان في منتصف أيار (مايو) الماضي، تفاجأ كبار زعماء شبكات المخدرات في الجنوب السوري برسالة، تهديد وصلتهم على هواتفهم الخلوية، تحذرهم من تهريب المخدرات للأردن، وان كل من سيقدم على هذه الجريمة، سيكون مصيره نفس مصير الرمثان.
وأعلنت صفحات تواصل اجتماعي الأسبوع الماضي، مقتل أحد ابرز تجار المخدرات في محافظة السويداء السورية، عقب مواجهة مسلحة استمرت 14 ساعة بين مهربين استخدموا قذائف صاروخية في مواجهة قوات حرس الحدود، وأسفرت عن القبض على 9 منهم، وفرار الباقين الى العمق السوري، وضبط اسلحة أوتوماتيكية وقذائف صاروخية ومتفجرات، ناهيك عن قرابة 5 ملايين حبة كبتاجون و1500 كف حشيش، وبعد انتهاء المواجهة المسلحة على الحدود الشمالية، والقبض على هذه المجموعة، والتحقيق مع عناصرها، اعترفوا على أشخاص يرتبطون معهم جزئيا بعمليات تهريب مخدرات، ضبطت بحوزتهم بعد انتهاء المواجهة.
وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان لها عن مداهمة أوكار تجار مخدرات في منطقة الرويشد الاربعاء الماضي وضبط كميات من المخدرات بحوزتهم،، كما تم الإعلان عن عملية أخرى يوم الجمعة الماضي لأشخاص من جنسية عربية دخلوا الأردن بتسلل الحدود بعد انتهاء المواجهة المسلحة على الحدود الشمالية، والقبض على تسعة متهمين.
وعقب انتهاء المواجهة وتحويل المهربين للتحقيق، نفذت مديرية الامن العام حملة أمنية على أوكار المخدرات في الأردن، فتمكنت الأربعاء الماضي من القبض على 6 مهربين وتجار في منطقة الرويشد، يرتبطون بعصابات إقليمية، وذلك بعد اشتباك مسلح معهم.
كما ضبطت 720 ألف حبة مخدرة و1565 كف حشيش و21 سلاحاً نارياً، وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة الاتصال والمناظير، ويرتبط المهربون الذين قبض عليهم بمهربي مخدرات ينضوون في عصابات إقليمية على طول الحدود الشمالية الشرقية.
وفي عملية أخرى يوم الجمعة الماضي، أعلن عنها الأمن العام، اشتبك فريق مداهمة مع مهربين من جنسية عربية، قتل أحدهم، وكانوا قد تسللوا للحدود الأردنية، ودخلوها بطريقة غير شرعية.
وينتظر مهربو المخدرات إلى الأردن، مصيرا مظلما، بزجهم في غياهب السجون لسنوات طويلة، وأحكاما تبدأ بالاشغال الشاقة لـ5 سنوات، وتصل للإعدام شنقا، وكل قضية مرتبطة بظروف مختلفة، سواء تعامل معها حرس الحدود أو رجال مكافحة المخدرات في المطارات أو المراكز الحدودية.
رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد د. فواز البقور، أكد ان أبرز ما يواجه المتهمين في قضايا تهريب المخدرات من خارج المملكة لاراضيها، هو استيرادها أو تصديرها بقصد الاتجار بالاشتراك، واحيانا اذا وقعت مواجهة مسلحة، أثناء تهريبها، وأدت لاستشهاد فرد من القوات المسلحة، فإن التهمة تصبح القتل الواقع لموظف عام، أو القتل الواقع على رجل أمن.
بالإضافة إلى تهم أخرى، حسب ظروف كل قضية، فأحيانا تجد القضايا الحدودية فيها تهمة التسلل أو استيراد أسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، الى جانب تهريب المخدرات. وتتراوح أحكام التهم في حال ثبوتها بحق المتهمين، من الأشغال الاشاقة 5 سنوات إلى الإعدام شنقا حتى الموت.
وأضاف المحامي د. البقور أن هناك تهما تحتاج إلى محام للدفاع عن المتهم، ولكن إذا لم يستطع ذوي المتهم من توكيل محام للدفاع عنه، فإن المحكمة، تكلف محام على نفقة الخزينة للدفاع عن المتهم.
ويؤيده بذلك العميد المتقاعد المحامي د. علي المبيضين، إذ أكد أن قضية المخدرات الواقعة في المناطق الحدودية، تكون التهم فيها حسب واقعة الدعوى، وكل قضية حسب ظروفها.
وأشار المبيضين، إلى أن هناك محاولات تهريب يرافقها إطلاق نار على حرس الحدود أو على رجال الأمن، وبالتالي قد تؤدي لموت فرد من الأمن أو من حرس الحدود، لذا فإن التهم المنسوبة في مثل تلك الحالات، تكون استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وفي حال الوفاة تكون (مقاومة الموظفين القائمين على أحكام قانون المخدرات، أفضت إلى موت أحدهم) وبالتالي تصل العقوبة إلى الإعدام، وأضاف اذا العصابة التي تم القبض عليها، وفي حال تبين بعد التحقيق مع من قبض عليهم، بان هناك عصابة أخرى مشتركة معهم، وتسند لهم تهمة استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وتصل عقوبتها للمؤبد 30 عاما.

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