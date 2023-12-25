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رغم تطوير أدواتها الإجرامية.. عصابات التهريب تفشل في تخطي حدود المملكة

12/25/2023 11:19:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات فشلت عصابات تهريب المخدرات القادمة من سورية، فشلا ذريعا في تخطي الحدود الأردنية، برغم تطويرها لأدواتها الإجرامية، وتلقيها الدعم من جهات إقليمية، تهدف الى إقلاق راحة الأردنيين، وزعزعة أمنهم الوطني.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة، محاولات شرسة لتهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية والشرقية للمملكة، نفذتها مجموعات ميليشوية، ضالعة في أعمال التهريب، قادمة من سورية، وتدعمها قوى إقليمية، ما القى بظلال خطرة على انفلاتها، بخاصة وان عمليات مطاردة قوات حرس الحدود لها، والقبض على بعض عناصرها، كشفت عن استخدامهم لأسلحة ومتفجرات متطورة في جرائم التهريب التي يرتكبونها.
وفي هذا النطاق، تمكنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بخاصة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، من إفشال محاولات تسلل العصابات، وهجماتهم المسلحة على الأراضي الأردنية.
كما تكشف أعمالهم الإجرامية، سعيهم وسعي من يقف وراءهم إلى تقويض أمن وسلامة البلاد، وقد جوبهت محاولاتهم الفاشلة في عبور الحدود الأردنية بسمومهم، بقوة وحزم، وطبقت في المواجهات قواعد الاشتباك بمنهجيتها الجديدة للقواعد، باحترافية وبلا تردد، والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أراضي المملكة، وتهريب السموم والأسلحة إليها.
وقد نفذت عمليات نوعية لقطع دابر هؤلاء المهربين، الذين يقدمون على ارتكاب هذه الأعمال القذرة، في ظل ظروف الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة، مستغلين الأحوال الجوية الشتائية على الواجهات الحدودية، لتمرير سمومهم.
مصادر عسكرية تحدثت مع "الغد"، حول التجاء هؤلاء المهربين لأساليب جديدة في محاولات التسلل والتهريب، باستخدام المواجهات الجماعية، بدلا من محاولات التهريب الفردية أو بأعداد قليلة، كما كان يفعلون في عمليات سابقة.
وقالت المصادر، إنه منذ تغيير منهجية قواعد الاشتباك، التي تتأسس على صعق المتسللين بقوة كبيرة، أدخلت هذه العصابات الإجرامية أسلحة جديدة ومتطورة، سعيا منها الى إدخال سمومها الى الأردن بالقوة، الى جانب استغلالها فصل الشتاء في جرائم التهريب للتسلل أثناء فترات الضباب، أو خلال هطول الأمطار الكثيف في مناطق تعرف بتضاريسها الجبلية، في محاولة منهم لتجنب عمليات المراقبة الحدودية المتواصلة على مدار الساعة عبر أجهزة المراقبة والكاميرات.
ولم يقتصر توسيع نشاط هذه العناصر الإجرامية، على استخدام أسلحة متطورة، ومحاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات، بل لجأوا مؤخرا، وفقا للمصادر، إلى العمل على "تجنيد عناصر داعمة لها في داخل الأراضي السورية"، وقد جرى رصد محاولات تهريب "أسلحة ثقيلة إلى تلك العناصر في الداخل" وتأمينهم بالسلاح من الداخل.
وأشارت المصادر العسكرية الى أنهم باتوا يعتمدون على نظام "الهجوم الجماعي" أي بأعداد كبيرة لكل مجموعة، وبـ"هجمات عدد عناصرها كل هجمة او متفرقين يصل الى المئات، على طول الواجهة الحدودية الواسعة".
وفي التفاصيل، قالت المصادر أن كل هجمة، أصبحت تضم بين 200 الى 300 عنصر، في مسعى من المشغلين لهم، الى توزيع جهد الوحدات العسكرية للجيش المرابطة على الحدود في التصدي لهم، وإشغالهم في أكثر من نقطة، إذ تتفرق هذه المجموعات في مجموعات أصغر، تضم العشرات في كل منها، وتتوزع هجماتها على طول الواجهات الحدودية الواسعة، الى جانب محاولاتهم ترقب أي مناطق الواجهات الحدودية ذات التغطية القليلة بالحراسات، فيركزون هجمتهم عليها، للعبور والتسلل منها".
وفي هذا السياق أضافت المصادر "في هذه الحالة، لو عبرت مجموعة صغيرة واحدة تشكل خطرا لأنها تكون محملة بكميات كبيرة من المخدرات والأسلحة".
أما بشأن تقنيات الدعم المزودة بها تلك العصابات، فهي "تتمثل في عدة تقنيات، من بينها أجهزة بتقنيات عالية لرصد حالة الطقس على نحو مفّصل ودقيق، بخاصة أن طبيعة الصحراء تختلف من منطقة إلى أخرى، وهذه الأجهزة تحدد حالة الطقس على مسافات قليلة جدا من الأمتار خاصة في حالة الضباب وهذا يوفر عليهم جهدا كبيرا عند الهجوم على الحدود".
ويرابط حرس الحدود بطبيعة الحال على مدار 24 ساعة، لرصد ومراقبة المهربين، وتؤكد المصادر العسكرية ذاتها لـ"الغد"، أنها مستعدة لتطبيق قواعد اشتباك تتناسب وحجم الخطر في كل مرة وأن كل السيناريوهات المحتملة، لتغيير أساليب مواجهة هذه العصابات هي جاهزة، تبعا لأي تطورات.
وقالت المصادر "عندما غيرنا قواعد الاشتباك في 2021، اعتمدت العصابات أساليب جديدة منها استخدام الأسلحة، ومن بعدها قامت هذه العصابات ببناء حواضن تحصنها في الداخل وأدخلوا لها السلاح. بالتأكيد في حال، فشلوا في هذه الأساليب سيسعون إلى تغييرها ونحن بطبيعة الحال جاهزون لأي نوع من المواجهات".
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، في تصريحات مؤخرا، على استخدام جميع الإمكانات والقدرات والموارد كافة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدراته.
وشدّد الحنيطي، على أن القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في منع هذه العمليات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقف وراءها، لحماية الوطن ومقدراته ومنع كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، وذلك خلال متابعته مجريات العملية النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية مساء الاثنين، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد أمام كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين في تصريحات صحفية مؤخرا، أن "ميليشيات تخوض حربا مع القوات المسلحة الأردنية على الحدود"، مدعومة بقوى إقليمية، وأن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة.
وأبلغ الأردن في وقت سابق "إيران"، بضرورة وقف عمليات التهريب من ميليشياتها بسورية"، وفقا لتصريحات صحفية للوزير المبيضين الى قناة العربية، مشيرا إلى أن آخر تواصل كان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تخلله حديث عن موضوع تهريب المخدرات، مع تأكيد موقف الأردن المتشدد ضد هذه العمليات، التي قال الصفدي إنها كانت "ضمن مناطق خاضعة للميليشيات الإيرانية".
من جهته، بين الخبير العسكري في عمليات أمن الحدود العميد المتقاعد محمد سليم السحيم، إنه يغلب على المناطق الحدودية الشمالية والشرقية، الطابع الصحراوي، وتعتبر أراضي مفتوحة نوعاً ما، تتخللها جبال بسيطة وأودية، لا تعتبر مانعا أمام الآليات والأشخاص، وتحدد حركة الآليات في منطقة الحَرة (منطقة يكثر فيها الحصى الأسود)، وهي تعتبر مانعا الا عبر الطرق العرضية والطولية.
وأضاف السحيم، ان حالات الطقس السيئة والضباب خلال فصل الشتاء، من المعضلات الرئيسة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في هذة المناطق، والذي يحاول المهربون والإرهابيون استغلالها، لكن المتابع لعمليات القوات المسلحة السابقة والتي نفذتها في الآونة الاخيرة، فإنها جاء خلال ظروف طقسية سيئة، فالقوات المسلحة لديها خطط بديلة وإجراءات عملياتية، لتغطية الاحتمالات والسيناريوهات كافة، ما أدى لاحباطها لعمليات التهريب كافة، بغض النظر عن حالة الطقس.
وقال، إن لدى القوات المسلحة قدرات عملياتية وإدارية كبيرة، بالإضافة إلى منظومة حرس حدود، مقرونة بنظام سيطرة واتصالات مزودة بكاميرات واشعة تحت حمراء، ذات قدرة عالية على المناورة براً وجواً، لتغطي مناطق المسؤولية كاملة.
وبين السحيم، ان القوات المسلحة تعتمد على ردة فعل بقدرات عملياتية موازية لحجم التهديد، ولا تستخدم القوة المفرطة، وما تقوم به ضد هذه المجموعات عبارة عن عمليات جراحية دقيقة جدا، وتحتفظ دائما باحتياط تكتيكي وإستراتيجي بغطاء جوي عند الحاجة.
وأشار أن لدى القوات المسلحة القدرة على الاستجابة والمرونة في تغيير المهام، إذا ما شعرت بأي تهديد، وهذا واضح اثناء العملية الاخيرة، بحيث اتبعت خطة محكمة بحرمان المجموعات الإرهابية من الاقتراب من الحد الدولي، والتعامل معها خارج الحدود الدولية، ضمن خطوط وهمية تتعامل عبرها بالنيران كما لديها القدرة على استخدام سلاح الجو للتعامل مع المخابئ الرئيسة، وأماكن انطلاق هذة المجموعات خارج اراضينا بضربات استباقية وكما حدث بالعملية الأخيرة.
وقال السحيم، انه يبدو أن ما يحدث الآن على الواجهة الشمالية الشرقية، تجاوز مرحلة التهريب العادي التقليدي والتسلل الفردي، وبات واضحاً أن هناك مخططا كبيرا لزعزعة أمن واستقرار الأردن، وهذا ملاحظ من كميات الاسلحة والمخدرات المضبوطة في العمليات الأخيرة.
وأضاف، ان التطور في طريقة وعملية وحجم التهريب واعداد المهربين واستخدام طائرات مسيرة، وتقنيات حديثة هي عمليات نوعية جديدة لا يمكن ان يقوم به مهربون عاديون، وليس لهم القدرة على ذلك، بل وجود منظمات إرهابية داعمة من جهات دولية، وذات قدرات عالية في هكذا النوع من العمليات.
وبين السحيم، ان أكبر مزارع ومصانع المخدرات موجودة في لبنان وسورية تديرها عصابات وجماعات إرهابية، وعلى رأسها حزب الله اللبناني ومحمية من حكومات هذه الدول. كما تتوفر مصانع اسلحة في المناطق السورية والخارجة عن سيطرة الحكومات مثل منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.
وزاد، ان أغلب مهرّبي السلاح والمخدرات يعتمدون على ابناء القرى الحدودية والخارجين عن القانون مقابل مبالغ مالية، وتكون المهمة الرئيسة استقبال المهربات وتخزينها ونقلها لمناطق أخرى متفق عليها وتحت حراسة مسلحة. يزيد عدد افرادها حسب الكمية ويتجاوز عدد طاقم الحراسة أحيانا 50 شخصا مسلحين باسلحة أوتوماتيكية ورشاشات متوسطة وأجهزة رؤية ليلية.
وقال السحيم، إن التهديدات والتحديات كبيرة جدا، والسيطرة على الحدود ليس بالأمر السهل في كل دول العالم، والتهريب قديم منذ الأزل، ولكن الخطورة تكمن في نوعية التهريب والهدف والانفلات الأمني في الدول المجاورة، ما جعل المشهد اليوم يبدو أكثر خطورة على الحدود الشمالية والشرقية.
وبين أن لدى القوات المسلحة، قدرة عالية على التكيف مع التهديدات والتحديات بأسلحة نوعية، ومعدات وتقنيات متقدمة وقوات مدربة، تمتلك القدرة على الحركة والمناورة، لصد أي عدوان خارجي مهما كان حجمه وامكانيته.
من جهته، قال العميد المتقاعد حسن فهد أبوزيد، إن ما يحدث في الحدود الشمالية الأردنية وتحديدا على الحد السوري الأردني، ليس وليد الساعة بل بدأ وأخذ يزداد يوما بعد يوم منذ الأحداث التي حصلت في سورية، منذ نحو 11 عاما تقريبا، وذلك بسبب فقدان السيطرة على الحد السوري نتيجة للأوضاع السائدة في ذلك الوقت، ما جعل الأردن يقوم بمهمة مراقبة الحدود من طرف واحد، وبجهد مضاعف لمنع عمليات التهريب للأردن، فكان التحدي كبيرا وكبيرا جدا لقوات حرس الحدود، وفي كل محاولة للتهريب يجري التصدي بكل قوة إلى حد الاشتباك المسلح مع هذه العصابات.
وأضاف أبو زيد، أنه كانت البدايات لجماعات محدودة إلى حد ما تقوم بتهريب كميات ليست بالقليلة، وتستخدم في نقلها وسائل بسيطة، كحملها على الدواب، أو حملها عن طريق الأفراد، بعد ذلك وخلال سنوات الأحداث في الجانب السوري، تطورت عمليات التهريب وازدادت هذه الجماعات بالعشرات، وتنوعت المواد المنوي تهريبها إلى الأردن من سموم المخدرات والحشيش والكوكائين، وغيرها من المواد الممنوعة السامة.
وبين أن ذلك رتب على قوات حرس الحدود الأردنية، أن تعيد طرائق مراقبتها للحدود على مدار الساعة ليلا ونهارا، بواسطة كاميرات مراقبة دقيقة وحديثة، تتناسب وحجم هذه المجموعات التي تزداد شيئا فشيئا، والتي أصبحت أكثر تطورا في عملية النقل (أي بالكم والنوع والوسيلة)، وللتصدي لهؤلاء، يجري تكثيف وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود السورية الأردنية الشمالية والشرقية، والتي تتجاوز الـ300 كم تقريبا.
ولفت أبو زيد إلى أنه وعبر جمع المعلومات الأولية حول هذه المجموعات، اشتركت في جمعها جهات أمنية من مخابرات ووحدة مكافة المخدرات، تبين أن هذه المجموعات أصبحت على شكل عصابات أكثر تنظيما، وذات تسليح متطور، وتستخدم بعض الوسائل الحديثة في التهريب لنقل البضائع (كالطيارات المسيرة)، وآليات الدفع الرباعي والمسلحة باسلحة متنوعة إلى جانب تزويدها بأجهزة رؤية ليلية.
وأشار إلى أن المتابعة الحثيثة لما يجري لدى هذه العصابات، بين أن جهات متعددة تقوم على تنظيمها، تعود إلى ميليشيات مسلحة مدعومة من جهات أخرى أكثر تنظيما وتسليحا، تمولها وتدعمها، بعد أن تجاوزت ما كانت عليه سابقا كمجموعات فردية.
وأوضح ان هذه العصابات، لا تهدف إلى تهريب المخدرات والسموم فقط، بل وإلى ضرب الأمن الوطني والقومي الأردني، وهو ما تتبناه بعض الحركات الإرهابية، وتعمل جنبا إلى جنب مع عصابات المهربين.
ومن اللافت لهذه العمليات، وفق أبو زيد، أن العصابات رفعت وتيرة نشاطها مؤخرا، بخاصة في ظل ظروف الطقس، إذ تستغل حلول الشتاء والأجواء المتقلبة بالأمطار والغيوم، وبذلك تتجه إلى توسيع أنشطتها على الواجهات الحدودية الى حد ما، مستغلة هذه الأوضاع لصالحهم في التهريب وغيره.
وزاد، ان هذا الوضع تطلب من الجيش وقوات حرس الحدود، بخاصة بعد التوسع في الكم والنوع والوسائل الحديثة التي يستخدمها المهربون وعصاباتهم المسلحة، وبعد استشهاد بعض من أفراد حرس الحدود، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ورادعة، فجرى تغيير قواعد الاشتباك التي اشتملت على إشراك سلاح الجو الملكي، وقوات الدعم السريع، والطائرات المسيرة الاستطلاعية المزودة بأحدث أجهزة الرصد والمراقبة والاسلحة المناسبة.
من جانب آخر، بين أبو زيد، جرى التنسيق على أعلى المستويات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية بين مديري المخابرات وأفراد الأمن من كلا الجانبين الأردني والسوري، للاتفاق على القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق للجانبين.
لكن، وفق أبو زيد، فإن هذه التنسيقات لم تثبت فعاليتها او نجاعتها كما هو مطلوب، بخاصة من الجانب الآخر، لذا جرى تطوير كل وسائل المواجهة من الجيش، للحيلولة والحد من هذه العصابات، وغيرها بكل حزم، ما أسفر عن افشال محاولاتها من تجاوز الحدود، وجرى الاشتباك معها وفق القواعد الجديدة، فقتل عدد من عناصر هذه العصابات، وقبض على مجموعات أخرى منهم.
ولفت إلى أن قوات حرس الحدود حرصت على القبض على المتورطين احياء، للحصول على كثير من المعلومات ومن يدعمهم ويمدهم بالسلاح، وما هي الجهات التي تقوم بذلك، واعتقد بانه هناك كما هائلا من المعلومات موجودة الآن لدى الجيش وقواته الامنية والتي ستخبرنا بها الايام المقبلة، ستكون مليئة بالمفاجآت التي تجعل قوات حرس الحدود والأجهزة الأخرى، على أهبة الاستعداد دوما، لتلقين كل من تسول له نفسه باختراق حدودنا السيادية وهذا بالتأكيد سيوصل هذه الأجهزة العسكرية المشتركة، إلى الجهات في الداخل والتي تتلقى بعضا من هذه المهربات، ممن يتعاملون مع هؤلاء المجرمين، ومن ثم تقديمهم إلى العدالة.

MENAFN25122023000072011014ID1107656310

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