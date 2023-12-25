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شخصيات مسيحية: اقتصار الميلاد على الصلوات احتراما لشهداء فلسطين

12/25/2023 11:19:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت شخصيات دينية وسياسية مسيحية، أن قرار مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع أشكال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، ومنها (البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال، وأشكال التزيين الميلادية)، جاء رسالة لنشر السلام والمحبة من الأردن وفلسطين في أرجاء العالم، احتراما للضحايا الأبرياء ودماء الشهداء الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.
وقالوا إن الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هو رمز ديني لنشر المحبة والسلام في كل أنحاء العالم رغم الآلام والأوجاع والفقد والحرمان والإحباط التي نشعر به.
واستنكروا ما يرتكبه العدوان الصهيوني الغاشم من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الاخلاقية والدولية، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ودعوا إلى تقدمة الكنائس ريعها لصالح قطاع غزة وأهله، وضرورة التبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس.
وقال رئيس وأمين عام كنيسة جماعات الله الأردنية، عضو هيئة إدارية مجمع الكنائس الانجيلي الأردني القس ديفيد الريحاني: "في مثل هذا اليوم المبارك، مناسبة عيد الميلاد المجيد، من كل عام يحتفل الأردنيون معا بهذه المناسبة السعيدة، وتجتمع الأطفال في الحدائق العامة لإضاءة شجرة الميلاد، وتشارك الفرق الموسيقية الرسمية بعزف الموسيقى الوطنية ويتزين الأطفال بزي العيد، وترفع الأناشيد الوطنية والترانيم التي تعبر عن بهجتها بالعيد، ويتبادل الجميع عبارات التهنئة فرحها بيوم الميلاد المجيد، أما اليوم فعيد الميلاد المجيد بدون بهجة ولا سلام".
وتساءل الريحاني قائلًا: "كيف نحتفل ومشاعرنا مغمورة حزنا بما يجري من عدوان غاشم على الأهل في غزة؟"، مشيرًا إلى ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته الرسمية، على منصة منصة "إكس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأوضح أن ما قاله سيد البلاد يعبر عن شعورنا جميعا؛ فنحن في الأردن نقف مع إخواننا في الأراضي المقدسة وعلينا جميعا، أن نرسل رسالة واضحة إلى العالم، كنائس ومجتمعات وحكومات، بالاستماع إلى مرجعيتنا الوحيدة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية، على المقدسات المسيحية والإسلامية، وهو صوت الحكمة وصوت الحق والعدل للوصول للسلام الحقيقي في عموم فلسطين.
وقال عضو مجلس الأعيان جميل النمري، إن العيد هذا العام جاء مختلفا تماما ومقتصرا على بعض الشعائر الدينية تضامنا مع الأهل في غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من مسلمين ومسيحيين.
وأضاف أن قيام القوات المسلحة الأردنية، بتنفيذ إنزال جوي عشية عيد الميلاد، جاء استشعارا بمعاناة الفلسطينيين، ولمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة، ومثلت هذه المساعدات الإنسانية الأردن في هذه المناسبة، مقابل إطلاق الصواريخ وإنزال المتفجرات من طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى والدمار.
القنصل الفخري الأردني لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع، بدوره، أكد أن الإنزال الجوي الأردني السابع جاء رسالة تضامنية مع المسيحيين في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستعر، والحرب التي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد، قائلًا "إن جلالة الملك أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، الأربعاء الماضي، أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة، وسيستمر بدعم الأشقاء في غزة، كما سيقف الأردن إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يخفف عنهم جرّاء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة."
ودعا وزير النقل الاسبق المهندس مالك حداد إلى تحويل جميع تكاليف أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية إلى دعم الأهل في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
كما اكد الدكتور فهمي ابوالليل أن إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد، ومظاهرها، تؤكد أننا جسد واحد مع أشقائنا الفلسطينيين، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون هناك احتفالات وغزة جريحة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل للوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة."
وكان مجلس رؤساء الكنائس، أعلن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام ومنها، البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية، تضمامنا مع غزة وعموم فلسطين.-(بترا)

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